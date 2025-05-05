台南南山公墓不登錄文化景觀 將轉型生命教育園區

台南市文化資產審議會針對南山公墓是否登錄為文化景觀進行審議，市府今天公布4月23日正式會議表決結果，決議不予登錄，未來計畫朝轉型為生命教育園區方向推動。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，針對南山公墓是否登錄為文化景觀，台南市文化資產審議會已於4月23日召開會議正式審議，南山公墓自108年起，歷經調查研究、說明會、現勘、公聽會等多項程序後，進入審議階段。

文資處指出，最終由文資審議會委員表決，過半數委員認為尚未符合文化景觀登錄基準，決議不予登錄。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，南山公墓雖未通過文化景觀登錄，但承載的歷史文化意義不容忽視，市府將參考國內外城市經驗，推動歷史墓園空間的轉型與再生，將朝向「記憶地景」、「市民綠地」或「文化教育空間」方向發展，兼顧歷史保存與城市發展需求。

黃偉哲進一步指出，已責成民政局啟動南山公墓未來發展先期規劃作業，除重新評估殯葬設施專區所需面積外，也將納入墓葬保存區規劃，廣泛聽取在地居民、文史團體及土地權利人等多方意見，規劃過程將導入專業審查與公開參與，務求在尊重文化、合理使用與公共利益間取得平衡。

黃偉哲強調，南山公墓將轉型為一處市民可以親近的「生命教育園區」，不僅為先人留下尊嚴與記憶，也為市民提供兼具生態、教育與文化功能的生命教育園區，真正落實保存與發展共榮願景。