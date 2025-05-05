嘉市公園維護不足 議員籲勿讓「公園之都」淪口號

嘉義市擁38座公園是全國密度最高，多名議員今質詢認為多數公園老舊、維護不足，甚至有外縣市民眾受傷，且平均1年1座公園的維護經費僅148萬，未來還要新增10座公園，籲重新檢視資源配置，讓「公園之都」不只是口號。

今天定期會上議員陳家平、郭定緯、黃思婷、傅大偉、黃露慧等對於公園維護、遮蔭等提出質詢，要求公園管理單位建設處加強維護、改善。

陳家平指出，文化公園裡面原本有輛互動式發電腳踏車遊具，遊具壞了，結果卻拆除；他要求盤點所有公園遊具加強維修或增設。另上次風災造成公園損壞部分盡快完成以免累積民怨、甚至受傷。

郭定緯表示，以文化公園為例，有家長反映兒童遊具破損情形嚴重，甚至在網路評論中指出存在安全疑慮；更有外縣市的家長帶孩子至長榮公園玩，卻因設施設計不良導致頭部受傷，凸顯市府在公園細節維護上的不足。

他表示，根據統計，建設處去年度用於全市38座公園的清潔與修繕預算總計約5648萬元，平均每座僅約148萬元。這樣的資源在公園數量增加、民眾期待提升的情況下，已難以支撐全面性的改善工作，應重新檢討配置方式。

黃思婷表示，建設處工作報告提及公園2.0的未來規畫，卻沒看到關切的公園遮蔭，上午跑行程外面氣溫30多度，親子到公園遊玩至少2小時甚至更久，如果沒有遮蔭有可能會中暑，要求市府加快遮蔭設備腳步。

縣府建設處長田長沛表示，文化公園的遊具已經超過3年，因為使用量大，如今已快不堪使用，所以擬定做整體規畫，溜滑梯等設施會整個重做，正在進行基本跟細部設計，工程如果順利發包出去，勢必要拆掉重做，會有3到4個月的痛苦期，要請市民體諒。

田長沛表示，人員編制預算方面會動態調整，像今年湖子內公園完工後，整個公園面積增加，會增加預算，也會爭取增加員額，另外配合遠端監視方式管理。