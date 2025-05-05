求職詐騙64件、財損671萬 雲林縣府「防騙計畫」深入校園

雲林縣今年1至4月假求職真詐騙案件有64件、財損671萬元，因應畢業季即將來臨，雲林縣府今召開記者會，宣布啟動「求職防騙計畫」，將深入國中、高中職及大專院校辦理21場校園宣導活動，協助青年識破求職陷阱、守護就業隱私。

雲林縣長張麗善指出，根據打詐儀表板顯示，昨天全台詐騙案件受理345件、財損逾幣2億元，其中雲林縣有8件、逾380萬元，雖案件有減少趨勢，但仍有民眾受騙，詐騙手法包括假投資、假交友及假召妓等。縣警局統計，1至4月假求職真詐騙案件有64件、財損671萬元。

張麗善表示，即將進入畢業季，詐騙集團可能利用假徵才、假打工等訊息，索取求職者個資，青年是雲林的未來，為避免青年被騙受害，縣府推出「求職防騙計畫」，希望透過深入校園宣導，讓青年邁入職場前，協助他們建立正確的求職觀念與風險意識。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年將以真實詐騙案例改編戲劇，透過劇團演出在校園呈現，提升參與度與吸收效果，預計辦理21場校園宣導活動，觸及至少4千人。