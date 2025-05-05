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台南機場成「蚊子館」？國際航線難求 觀旅局：已邀虎航研商
號稱雲嘉南地區最大機場的台南航空站，面對疫情後出國旅遊的熱潮，迄今仍「一線」難求，市民若要出國，只能跑到鄰近的高雄小港機場，許多市議員今也在議會質詢，要求觀旅局和航空業者積極爭取復航；對此，觀旅局回應，目前以推動台南至仙台、峴港及泰國包機為主。
市議員朱正軒表示，台南機場在疫情前曾有國際航線，包含大阪、香港、胡志明等，讓台南鄉親不必大老遠跑到小港機場，然而，疫情期間逐漸停駛，即便疫情後也遲遲沒有復航，日前全中運台南放假近1周，市民擠爆小港機場的畫面甚至登上媒體版面，看了真的很羨慕。
朱正軒要求觀旅局，應和航空業者積極爭取復航，並和落地旅遊業者合作，積極經營客源讓航線長久經營；市議員蔡宗豪則提到，花蓮已與香港促成直航，「花蓮做得到，為何台南做不到？」，台南有185萬人口，相信絕對比花東地區來得多，希望市府能多加努力，別讓台南機場變成「蚊子機場」。
市議員林冠維也指出，台南有許多台商會到越南或是東南亞地區經商，近年來國人到東南亞地區旅遊人潮也不少，但台南市民往往都要跑到桃園、高雄小港等地才能搭機出國，要求觀旅局積極爭取，讓台南交通觀光運輸能逐步到位。
對此，觀旅局說明，原訂由越捷航空要執行台南直飛胡志明市航線，因外籍航空狀況較難以掌握，加上航空公司人力及飛機不足，越捷考量相關人力調配下，暫緩台南直飛胡志明市航線，不過仍會積極與越捷協商，爭取該航線復航。
觀旅局也強調，疫情後目前積極推動台南仙台、峴港及泰國包機班次，並與交通部、觀光署、民航局、越捷、華航及虎航等洽談；越捷去年因地勤因素尚在評估，目前已約虎航再次研商，將持續爭取台南機場直飛，讓市民出國更方便。
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