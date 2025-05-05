雲林21場求職防詐宣導將開跑 提醒3準備7不原則

即將進入畢業季，雲林縣長張麗善今天表示，縣府規劃辦理21場校園宣導活動，以真實詐騙案例改編戲劇劇本，搭配3大求職準備及7不原則，協助識破求職陷阱。

雲林縣勞動暨青年事務發展處今天舉辦求職防騙、薪資揭示暨就業隱私校園宣導記者會，由張麗善主持，宣布啟動「求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，深入縣內校園，透過戲劇演出、法令教育及全媒體宣傳，協助識破求職陷阱、守護就業隱私。

張麗善指出，根據打詐儀錶板顯示，昨天全台詐騙案件受理345件、財損逾新台幣2億元，雲林縣有8件、逾380萬元，詐騙手法包括假投資、假交友及假召妓等。

她表示，即將進入畢業季，詐騙集團可能利用假徵才、假打工，套取求職者的個資，因此縣府規劃在縣內國中、高中職及大專院校辦理21場校園宣導活動。

雲林縣勞青處長張世忠指出，活動以真實詐騙案例改編戲劇劇本，透過劇團演出與主持人互動，引導學生辨識風險情境、強化自我保護能力。

活動中，雲林縣勞青處提醒求職時應謹守，「3大求職準備」，分別是要確定、要存疑、要告知；「7不原則」，分別為不繳錢、不購買、不簽約、證件不離身、不非法工作、不飲用、不辦卡。

雲林縣警察局少年隊指出，目前少年遭詐騙案件主要類型為少年車手、出借帳號、遊戲詐騙、網路交易賣假貨，其中以少年車手為主。