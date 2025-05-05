漁光島生活節散場擠爆 民眾驚：以為白沙屯媽祖到台南

延續7年的台南漁光島藝術節，今年正式轉型為漁光島生活節，首周以光岸音樂祭、鯤森市集及島民市集等揭開序幕，吸引大批民眾「登島」湧入，網路上佳評如潮，有網友直呼「人潮多到以為白沙屯媽祖來台南」，但卻也有民眾反映「散場人太多，接駁車根本開不進去」。

對此，南市府回應，漁光島生活節採「封島」形式辦理，交通以接駁車為主，目前已立即啟動因應機制，下周末將設置接駁公車專用道，以利接駁車順利進出、疏運人潮。

2025漁光島生活節3日至11日登場，首周邀集美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步、吳汶芳等音樂人熱力開唱，開幕2天吸引共約10萬人次人潮湧入漁光島，台南市長黃偉哲更親自走逛鯤森市集與島民市集，與攤商、遊客互動，但散場時人潮多達7萬，擠爆漁光橋。

市議員李啟維今也在議會質詢，針對漁光島生活節活動先給予肯定，但他也說，昨天收到不少附近居民及參加者反映，交通管制動線規畫及公廁數量都需要改善，且主辦單位應事先就該評估有大量人潮會湧入漁光島。

許多民眾昨天在網路分享參與心得，且因近期白沙屯媽祖在進香遶境，不少人直呼「以為粉紅超跑來漁光島」、「確定這不是媽祖進香團」、「現場人真多，蠻嗨的」；但也有民眾反映「散場人多到接駁車開不進去，也開不出來」，更擔憂萬人擠上漁光橋散場，就怕發生踩踏事件。