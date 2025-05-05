快訊

虐死剴剴…保母劉彩萱傳Line超渡 「疏文」求免入監、免高額求償金

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

漁光島生活節散場擠爆 民眾驚：以為白沙屯媽祖到台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南漁光島生活節首周以光岸音樂祭、鯤森市集及島民市集等揭開序幕，吸引大批民眾「登島」參與。圖／南市府提供
台南漁光島生活節首周以光岸音樂祭、鯤森市集及島民市集等揭開序幕，吸引大批民眾「登島」參與。圖／南市府提供

延續7年的台南漁光島藝術節，今年正式轉型為漁光島生活節，首周以光岸音樂祭、鯤森市集及島民市集等揭開序幕，吸引大批民眾「登島」湧入，網路上佳評如潮，有網友直呼「人潮多到以為白沙屯媽祖來台南」，但卻也有民眾反映「散場人太多，接駁車根本開不進去」。

對此，南市府回應，漁光島生活節採「封島」形式辦理，交通以接駁車為主，目前已立即啟動因應機制，下周末將設置接駁公車專用道，以利接駁車順利進出、疏運人潮。

2025漁光島生活節3日至11日登場，首周邀集美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步、吳汶芳等音樂人熱力開唱，開幕2天吸引共約10萬人次人潮湧入漁光島，台南市長黃偉哲更親自走逛鯤森市集與島民市集，與攤商、遊客互動，但散場時人潮多達7萬，擠爆漁光橋。

市議員李啟維今也在議會質詢，針對漁光島生活節活動先給予肯定，但他也說，昨天收到不少附近居民及參加者反映，交通管制動線規畫及公廁數量都需要改善，且主辦單位應事先就該評估有大量人潮會湧入漁光島。

許多民眾昨天在網路分享參與心得，且因近期白沙屯媽祖在進香遶境，不少人直呼「以為粉紅超跑來漁光島」、「確定這不是媽祖進香團」、「現場人真多，蠻嗨的」；但也有民眾反映「散場人多到接駁車開不進去，也開不出來」，更擔憂萬人擠上漁光橋散場，就怕發生踩踏事件。

南市府表示，後續將強化健康路及光州路口義交疏導及控管作業，加派工作人員進行現場人流與車流引導，期望有效改善交通動線，並持續與警察局、交通局保持即時橫向對接，以利活動人潮疏運，確保參與民眾安全與便利。

台南漁光島生活節首周邀集多組音樂人熱力開唱，開幕2天吸引共約10萬人次人潮湧入漁光島。圖／南市府提供
台南漁光島生活節首周邀集多組音樂人熱力開唱，開幕2天吸引共約10萬人次人潮湧入漁光島。圖／南市府提供

交通管制 白沙屯媽祖 網路 音樂 黃偉哲

延伸閱讀

白沙屯媽祖、山邊媽姊妹相隨進香 百年傳佳話

虎尾斗南交界2鎮長帶隊跪地「請轎」 白沙屯媽祖為難最後作出這決定

白沙屯媽祖突轉彎進斗六找六房媽 是否再到縣府引關注

白沙屯媽路線不固定「頭旗車怎知開哪？」 資深信眾笑：常被放生

相關新聞

漁光島生活節散場擠爆 民眾驚：以為白沙屯媽祖到台南

延續7年的台南漁光島藝術節，今年正式轉型為漁光島生活節，首周以光岸音樂祭、鯤森市集及島民市集等揭開序幕，吸引大批民眾「登...

台南塑膠袋再祭優惠 響應減塑行動就抽加菜金

台南市環保局與經發局市場處合作推動「袋袋相傳」計畫持續拓展，全市已設置212處循環袋取用、回捐站點。其中由市場處協助設置...

台南鳳梨再度輸日3公噸 供日3.3萬學童營養午餐

正值台南鳳梨產季，台南金鑽鳳梨去年獲日本茨城縣採購供校園午餐水果食材，今年預計再度採購近3公噸台灣鳳梨輸日，提供茨城縣內...

台南喜樹灣裡重劃區將完工 觀光特定區BOT明年招商

占地近30公頃的台南市南區喜樹灣裡市地重劃區即將完工，其中觀光發展特定專用區已完成可行性評估及先期規畫，明年公告招商，另...

廣角鏡／嘉市道將圳廊道 引進綠‧水‧風

嘉義市民生公園道將圳旁，市府進行「道將圳水綠廊道營造第二期工程」昨竣工啟用，改造面積達17.545公頃，導入無障礙通道、...

女法官畫家郭豫珍南下嘉義捐畫作助公益 助偏鄉兒童教育基金

正在審理前新竹市長高虹安貪汙案的台灣高等法院法官郭豫珍，今天南下嘉義市，捐贈個人油畫作品予台灣偏鄉兒童教育基金會，鼓勵小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。