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台南塑膠袋再祭優惠 響應減塑行動就抽加菜金

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推「袋袋相傳」減塑活動，鼓勵大家自備購物袋、容器購物。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局推「袋袋相傳」減塑活動，鼓勵大家自備購物袋、容器購物。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局與經發局市場處合作推動「袋袋相傳」計畫持續拓展，全市已設置212處循環袋取用、回捐站點。其中由市場處協助設置的45處公有市場點位，設置率76%，成為減塑核心據點。今年再擴大至下營市場，全面導入循環袋與租借服務，並結合「台南減廢日」優惠，鼓勵大家自備購物袋、容器購物。

環保局表示，為深化減塑行動，去年起於開元市場率先導入「袋袋相傳」站點及環保袋租借制度，獲得民眾與攤商高度肯定，成功建立示範模式。為延續這項成果，今年再選定下營市場為重點推廣區域，全面導入循環袋站點與租借服務。

環保局長許仁澤說，減塑行動再升級活動從5月至10月展開，民眾只要自備環保袋、容器、餐具或租借循環購物袋至開元、下營市場「台南減廢日」攤位實質消費，除享自備優惠如加量、折扣、贈品等外還可享有雙重好康，第一重每月1日減廢日（5/16、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3），消費滿50元有機會領取加碼贈送衛生紙1份(每攤限量20 份)。第二重即日起至10月31日止（休市日除外），民眾只要在開元或下營市場指定攤商消費滿50元，並自備環保用品或使用市場循環袋，即可向攤商索取摸彩券1張，每日每攤限領1次。

抽獎將於11月舉行，預計送出80份300元市場加菜金。下營市場抽出30名、開元市場50名，每人限得獎1次。得獎名單將公告於環保局官網與臉書粉絲專頁，並主動通知中獎人。

台南 環保局長

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