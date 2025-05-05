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台南鳳梨再度輸日3公噸 供日3.3萬學童營養午餐
正值台南鳳梨產季，台南金鑽鳳梨去年獲日本茨城縣採購供校園午餐水果食材，今年預計再度採購近3公噸台灣鳳梨輸日，提供茨城縣內5市町92所中小學校，讓3.3萬名學童享用；農業部今也在麻豆舉辦說明會，由農業部次長胡忠一、台南市長黃偉哲等人主持。
黃偉哲表示，選擇台南鳳梨做為為日本校園營養午餐食材，彰顯2個意涵，其一是物產交流，讓日本學童品嘗到台南優質水果，讓口碑扎根校園，進而推廣至超市；其次則是城市交流，這次有5個日本城市參與採購，以物產交流為契機，就能進一步拓展國際城市交流。
農業部次長胡忠一則說，農業部7年前開始與日本茨城縣笠間市合作，提供台灣產的優質香蕉、鳳梨、芒果及文旦等水果，作為中小學校學童營養午餐，此次預計供應茨城縣內水戶市、石岡市、大子町市、笠間市、守谷市等5市町92所中小學校，採購總量近3公噸台灣鳳梨，供超過3萬3千名學童享用。
農業局局長李芳林說明，此次選在麻豆綠園牧場舉辦說明會，該業者具備速凍果品的加工技術，能保有鳳梨香甜的風味，也期盼讓日方進一步了解台灣冷凍果品加工的實力，擴大台灣水果在日本市場的多元應用與銷售機會。
此外，5月8日是八田與一技師逝世83周年紀念，黃偉哲今也趁機將甫公開亮相的「八田穗越」八田米，贈送給與會的茨城縣笠間市台北辦事處長坪井勇樹，感念八田與一技師對台南的貢獻，同時象徵台日友好。
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