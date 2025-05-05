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台南鳳梨再度輸日3公噸 供日3.3萬學童營養午餐

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南金鑽鳳梨繼去年獲得日本茨城縣採購供校園午餐水果食材後，今年預計再度採購近3公噸台灣鳳梨輸日，提供茨城縣內5市町92所中小學校，讓3.3萬名學童享用。記者萬于甄／攝影
台南金鑽鳳梨繼去年獲得日本茨城縣採購供校園午餐水果食材後，今年預計再度採購近3公噸台灣鳳梨輸日，提供茨城縣內5市町92所中小學校，讓3.3萬名學童享用。記者萬于甄／攝影

正值台南鳳梨產季，台南金鑽鳳梨去年獲日本茨城縣採購供校園午餐水果食材，今年預計再度採購近3公噸台灣鳳梨輸日，提供茨城縣內5市町92所中小學校，讓3.3萬名學童享用；農業部今也在麻豆舉辦說明會，由農業部次長胡忠一、台南市長黃偉哲等人主持。

黃偉哲表示，選擇台南鳳梨做為為日本校園營養午餐食材，彰顯2個意涵，其一是物產交流，讓日本學童品嘗到台南優質水果，讓口碑扎根校園，進而推廣至超市；其次則是城市交流，這次有5個日本城市參與採購，以物產交流為契機，就能進一步拓展國際城市交流。

農業部次長胡忠一則說，農業部7年前開始與日本茨城縣笠間市合作，提供台灣產的優質香蕉、鳳梨、芒果及文旦等水果，作為中小學校學童營養午餐，此次預計供應茨城縣內水戶市、石岡市、大子町市、笠間市、守谷市等5市町92所中小學校，採購總量近3公噸台灣鳳梨，供超過3萬3千名學童享用。

農業局局長李芳林說明，此次選在麻豆綠園牧場舉辦說明會，該業者具備速凍果品的加工技術，能保有鳳梨香甜的風味，也期盼讓日方進一步了解台灣冷凍果品加工的實力，擴大台灣水果在日本市場的多元應用與銷售機會。

此外，5月8日是八田與一技師逝世83周年紀念，黃偉哲今也趁機將甫公開亮相的「八田穗越」八田米，贈送給與會的茨城縣笠間市台北辦事處長坪井勇樹，感念八田與一技師對台南的貢獻，同時象徵台日友好。

農業部今在台南麻豆綠園牧場舉辦台灣鳳梨輸銷日本供學童營養午餐記者會。記者萬于甄／攝影
農業部今在台南麻豆綠園牧場舉辦台灣鳳梨輸銷日本供學童營養午餐記者會。記者萬于甄／攝影

日本 水果 鳳梨

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