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台南喜樹灣裡重劃區將完工 觀光特定區BOT明年招商

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市第13期喜樹灣裡市地重劃即將完工，結合黃金海岸、觀光發展，目標打造「台灣邁阿密」。記者鄭惠仁／攝影
台南市第13期喜樹灣裡市地重劃即將完工，結合黃金海岸、觀光發展，目標打造「台灣邁阿密」。記者鄭惠仁／攝影

占地近30公頃的台南市南區喜樹灣裡市地重劃區即將完工，其中觀光發展特定專用區已完成可行性評估及先期規畫，明年公告招商，另，附近黃金海岸的船屋先前包商契約爭訟落幕，預計6、7月點交；市府表示，喜樹灣裡將結合台86、黃金海岸，打造「台灣邁阿密」。

地政局指出，喜樹、灣裡86線快速道路穿過，交通便利，多處土地重劃及開發，大樓林立，其中以台17線明興路、台86南端交流道口、灣裡路211巷、喜樹路171巷為界的13期喜樹灣裡市地重劃區，開發面積29.59公頃，包含住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公園及綠地用地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他公共設施約1.54公頃。

市議員林美燕說，地方對此重劃有深深的期待，更希望有效利用濱海觀光特色帶動地方發展，但就怕只聽專家而忽略民意，觀光休閒產業發展上應多聽地方意見，把地方特色發揮出來。

濱海觀光是南區的未來發展特色，沿線黃金海岸市府已投注數億元在環境與景觀改造、養灘以及海岸線的守護；重劃區中的觀光特定專用區，觀旅局表示，規畫採BOT方式招商，吸引飯店、VILA、渡假村等相關觀光休閒設施進駐，會與國產署簽定合作開發契約，預計明年公告招商。

另，黃金海岸的船屋，2年多前因司法訴訟而停擺，今年3月法院判決市府勝訴，目前進入強制執行作業中，預計6、7月間完成強制執行，由已選出的最優申請人點交，接著展開規畫、進駐、招商，早日讓船屋恢復營運。

強制執行 重劃區 黃金

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