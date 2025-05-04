香燈客暴增免費接駁車不足惹怨 雲林縣府緊急增車疏運

為方便白沙屯香燈腳交通旅運，雲林縣政府與北港鎮公所合作於昨推出免費高鐵接駁專車服務，不料搭車人數超出預期，縣府表示，協助緊急調度17輛班車，投入運輸，總服務人數達近6500人，創下新高，但因搭車人數暴增加上沿途交通壅塞，輸運一時無順暢，深表歉意，將檢討改善。

北港鎮公所去年首辦高鐵至北港免費接駁，發車點設在北港體育公園，因搭車人數多，加上從市區發車容易受塞車影響，因此，今年與縣府合作，除增加班次，更把發車點移至北港糖廠1911好庫文化園區停車場，且調整路線，避開易塞車區改從媽祖大橋繞往高鐵。

昨天雖已提前兩小時提供接駁服務，但今年進香人數高達33萬人，乘車人數大幅超出預估數10倍，原接駁車輛數量無法應付人數暴增需求，加上行經路段壅塞，接駁車輛無法即時返回站點周轉，造成民眾等候時間過長及不便情形。

雲林縣政府啟動應變機制，協助北港鎮公所當晚間緊急調度17輛遊覽車加入疏運，並協調延長接駁服務至晚間22時30分，讓搭乘高鐵末班車旅客均能順利返程。