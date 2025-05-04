羽后戴資穎嘉縣好美里造林 響應生態保護

中華電信攜手林業保育署嘉義分署於嘉義縣布袋鎮好美保安林舉辦植樹活動，邀請羽球天后戴資穎與企業志工、社區居民及好美國小師生共同植樹，展現守護生態的決心。戴資穎表示，盼透過植樹造林的活動，為環境永續盡一份力。

為響應生態保育與減碳永續發展，中華電信自2023年起捐款1000萬元，參與林業保育署的認養造林計畫，致力國有林及海岸林復育，今天攜手林保署嘉義分署於布袋鎮好美保安林舉辦植樹活動，戴資穎現場助陣共同植樹。

嘉義分署指出，好美保安林為布袋地區重要的綠色屏障，可防止海岸風砂及鹽霧侵襲，嘉義分署透過「開溝築堤」工法，種植木麻黃、黃槿等防風、耐淹樹種，有效復育低窪濕地環境，提高保安林生態韌性，形成獨特的水漾森林景觀。

中華電信認養的造林地，過去曾因銀合歡等外來入侵種植物以及木麻黃老化影響林地生態，透過林下空間整理、營造複層林，採用開溝築堤的方式強化水域整治，栽植1800株耐風、耐旱的台灣海棗、台灣海桐、厚葉石斑木等本土海岸樹種，為保安林注入新生機，提升保安林景觀、強化濕地生態系統，促進生物多樣性發展及當地生態旅遊與觀光。

好美保安林因獨特的景觀亦被當地稱為「美漾森林」，居民表示，保安林的復育讓家園變得更美、更有生命力，未來吸引更多遊客到訪，讓社區充滿希望。

中華電信表示，2023年起即攜手「永續發展傳播大使」戴資穎推動「拍下勝利 種下樹木」計畫，積極投入國有林地造林、火災跡地復育、桃竹苗海岸濕地保育軸帶、保安林等造林及棲地復育工作，更關注台灣檫樹與寬尾鳳蝶、台灣爺蟬等珍稀物種的生態保護。至今年植樹行動邁入第3年，企業與社區合作復育造林，實現了以行動減碳護地球的承諾，未來也會持續以實際行動支持生態保育，攜手社會各界共創永續未來。