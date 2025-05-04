台南台江水日倡議愛鄉護水19年 「3野」教育盡在其中

台南市海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」社群百餘名親師生喜迎第19屆「台江水日」，今天由副市長趙卿惠授旗，與來自日本那珂市的市長先崎光騎單車到烏山頭水庫，倡議愛鄉護水並誦讀宣言，也展現「3野教育」成果。

趙卿惠歡迎那珂市長先崎光遠從日本來到台江，參加愛鄉護水行動；她說，台江之水是母親象徵，台江水日倡議愛鄉護水、保護環境，對文化、環境及交通的公共治理，有很大的幫助，而親師生的愛鄉護水行動，更令人感動。

那珂市長先崎光說，去年很開心和台南市結為姊妹市，台江水日、愛鄉護水的文化傳承，19年不間斷，令人感動，特別是單車溯源行動，連繫台日兩地人民，小朋友愛鄉護水的理想，他會全力支持。

兩校社群親師生今天上午齊聚山海圳國家綠道內海之路的珍古德涼亭，由趙卿惠授旗後，包括海佃國小校長郭芳朱、水利局副局長詹益欽等人，騎單車沿著山海圳踏溯大圳之路，中午抵達烏山頭水庫，與南藝大教授曾旭正、長榮大學校長李泳龍等師生會師，一起在殉工碑、八田與一銅像前，向水利先賢獻花致敬。曾旭正帶領大家讀愛鄉護水宣言，社大台江分校合唱團也演唱「望台江」，呼籲大家愛鄉護水，保育水圳文化。。

郭芳朱指出，每年台江水日到烏山頭祭拜八田與一，是海佃國小師生的年度大事，今年日本那珂市長二度遠從日本來參與台江水日活動，師生非常榮幸，希望未來也有機會到日本交流愛鄉護水活動。

長安國小老師翁育民說，今天是班上「3野教育」（與野共生、拓展台江視野、培養野孩子）」的總成，就像孩子們說的一樣 ，「我們做了讓世界變好的事情 」 ；愛鄉護水非一蹴可幾，但要像嘉南大圳一樣， 支脈散發各處 ，在各地培養種子，孕育力量， 奮力成長；當需要時 ， 就如水流般，匯集公民倡議的力量。