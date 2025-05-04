女法官畫家郭豫珍南下嘉義捐畫作助公益 助偏鄉兒童教育基金

正在審理前新竹市長高虹安貪汙案的台灣高等法院法官郭豫珍，今天南下嘉義市，捐贈個人油畫作品予台灣偏鄉兒童教育基金會，鼓勵小朋友認真讀書、快樂表達，勉勵學童培養多方面興趣，「對法律有興趣的話，以後來考法官」。

台灣偏鄉兒童教育基金會舉辦紀錄影片發布會，將阿里山、東石鄉、新港鄉等偏鄉小學的影片，利用YT、臉書粉專等社群媒體公開播映，獲得近10萬次點擊數。

基金會董事劉文仕表示，偏鄉小學生不只要鼓勵讀書，還應該鼓勵學會表達，設定讓小學生讀完課外書之後，請師長或家長錄製讀書心得影片，上傳後可以獲得獎助學金。

基金會董事執行長羅繼志表示，經1年多的努力，已和嘉義、雲林、金門、馬祖、澎湖等縣市的偏鄉小學合作，累積超過4000支讀書心得影片；嘉義東石網寮國小、雲林麥寮明禮國小甚至獲得今年教育部閱讀磐石獎。

禎祥食品副總經理莊志成表示，得知台灣偏鄉兒童教育基金會的這項計畫，認為與其單打獨鬥不如眾志成城，加入贊助拍攝。

郭豫珍表示因為先生劉文仕的關係，日前向購畫收藏家們表達資助之意，捐出3幅油畫，請藏家們直接匯款給偏鄉兒童教育基金會，總金額大概是60萬元。

「法官畫家」台灣高等法院法官郭豫珍，作品曾2度榮登法國巴黎大皇宮國際沙龍展覽，數10年累計公益捐款上千萬元。

在高院審案已近20年的郭豫珍，經手過的案件無以數計，眾所矚目的陳水扁案與鄭文燦案，檢方抗告，高院發回更裁都是她，她也是新竹市長高弘安承審法官。

前海基會董事長鄭文燦因涉嫌在擔任桃園市長任內收賄500萬元，在檢方第二度抗告時，高院合議庭審判長是郭豫珍，第二度裁定的理由，具體指出依卷內事證，足認鄭文燦有勾串證人之虞，且不可輕忽鄭文燦的實質影響力等理由，讓桃園地院在第三度開羈押庭決定鄭文燦羈押禁見。

新竹市長高虹安涉詐助理費案，高等法院二審認為有違憲疑慮，停止審判並聲請釋憲，承審法官也是郭豫珍。