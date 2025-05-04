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嘉市民生公園二期峻工啟用 打造城市水綠森林共融生活圈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程竣工，民生公園空拍圖 。圖／嘉義市政府提供
穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程竣工，民生公園空拍圖 。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今天民生公園第二期工程竣工啟用，象徵嘉義市在推動綠色生活、永續城市與校園共融上的重要進展。市長黃敏惠表示，民生公園提升城市面對極端氣候的衝擊韌性，並提供優質生活環境。

黃敏惠表示，「道將圳水綠廊道營造第二期工程」，不僅重視市民實際使用的便利與舒適，同時也引進「綠廊、水廊、風廊」概念，提升了城市面對極端氣候的衝擊的韌性，兼顧景觀與安全的公園空間營造，也提供了更優質生活環境。「穿城之水」營造成白天明亮宜人、夜晚友善的綠色生活場域。「穿城之水 道將圳水綠廊道」代表都市空間提升，更象徵著嘉義市邁向宜居永續城市的重要一步。

黃敏惠表示，嘉市南端有八掌溪、北邊有牛稠溪、朴子溪，中間有排水，當中300多年道將圳早期帶來灌溉、防洪；計畫從源頭整治，期間整治、串連，經18次溝通嘉大學校圍牆得以打開，「讓公園多一座校園、校園多一座公園」，讓全齡的市民都能運動、休憩與親近自然的空間，看到不一樣的道將圳，民生公園再次提升。

建設處長田長沛指出，民生公園工程重點包括新增2600平方公尺多功能廣場、1000公尺無障礙通道、90棵新植喬木及4500平方公尺草皮，並大量使用透水地坪與生態工法，有效提升滯洪、防災與環境調節功能。

穿城之水第二期總經費7600萬元，市府爭取中央競爭型計畫補助6000萬元、自籌1600萬元進行工程。全區總改造面積達17.545公頃，規劃設計聚焦「水與綠」、「人本與共融」，串聯北側興業西路，延伸至南端的杭州五街，東側的民生南路與西側的杭州二街等，導入無障礙通道、綠帶步道、透水鋪面及多功能廣場，打造一座兼具自然美學、市民休憩、親子共融與環境韌性兼具的新場域。

現場舉行「嘉義總動園」活動，人潮絡繹不絕，規畫包含吉他社表演、角色互動拍照、草地野餐、繪畫心療室、市集導覽、限量好禮兌換等，讓大小朋友在充滿創意與療癒氛圍中，重新認識這座城市綠肺的魅力。

嘉義市府建設處長田長沛表示，民生公園工程大量使用透水地坪與生態工法，有效提升滯洪、防災與環境調節功能。記者李宗祐／攝影
嘉義市府建設處長田長沛表示，民生公園工程大量使用透水地坪與生態工法，有效提升滯洪、防災與環境調節功能。記者李宗祐／攝影
穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程竣工，民生公園空拍圖 。 圖／嘉義市政府提供
穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程竣工，民生公園空拍圖 。 圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天在民生公園舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天在民生公園舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，民生公園提升城市面對極端氣候的衝擊韌性，並提供優質生活環境。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，民生公園提升城市面對極端氣候的衝擊韌性，並提供優質生活環境。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天在民生公園舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天在民生公園舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮。記者李宗祐／攝影
穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程竣工 。圖／嘉義市政府提供
穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程竣工 。圖／嘉義市政府提供
現場舉行「嘉義總動園」活動，大小朋友在充滿創意與療癒氛圍中，重新認識這座城市綠肺的魅力。圖／嘉義市政府提供
現場舉行「嘉義總動園」活動，大小朋友在充滿創意與療癒氛圍中，重新認識這座城市綠肺的魅力。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表示，民生公園提升城市面對極端氣候的衝擊韌性，並提供優質生活環境。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，民生公園提升城市面對極端氣候的衝擊韌性，並提供優質生活環境。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天在民生公園舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天在民生公園舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮。記者李宗祐／攝影

嘉義 校園 黃敏惠

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