台南喜樹灣裡市地重劃 擬打造成台灣邁阿密

占地近30公頃的台南市南區喜樹灣裡市地重劃區即將完工，其中觀光發展特定專用區已完成可行性評估及先期規畫，明年公告招商。因司法問題延宕多時的船屋正強制執行中，預計6、7月點交，然後進駐、招商。市府表示，結合台86、黃金海岸，導入觀光、遊憩、居住及商業服務機能，將帶動海濱發展的動能。

市議員林美燕表示，地方對此重劃有深深的期待，更希望有效利用濱海觀光特色帶動地方發展，但就怕只聽專家而忽略民意，必須地方民眾最知地方事，應在觀光休閒產業發展上多聽地方意見，把地方特色發揮出來，才更能吸引觀光客，讓地方相關產業連動起來。

地政局指出，喜樹、灣裡因快速道路穿過的關係，交通便利帶動發展，多處土地重畫及開發，大樓林立，其中以明興路台17線、台86南端交流道口沿線綠美化公園、灣裡路211巷、喜樹路171巷為界的13期喜樹灣裡市地重劃區已進入將完工階段，後續也將辦理工程驗收及移交土地。

此重劃區開發面積29.59公頃，包含住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公園及綠地用地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他公共設施約1.54公頃。濱海觀光是南區的未來發展特色，沿線黃金海岸已投注數億元在環境與景觀改造、養灘以及海岸線的守護，其中的觀光特定專用區，觀旅局規畫，採BOT方式招商，吸引飯店、VILA、渡假村等相關觀光休閒設施進駐，打造台灣邁阿密。

觀旅局長林國華說，已完成觀光發展特定專用區可行性評估及先期規畫，目前配合地政局重劃進度，預計7 月市地重劃草案公告後，辦理與國產署簽定合作開發契約。下半年同步擬定招商文件，預計明年公告招商。

另，黃金海岸的船屋，2年多前因司法訴訟而停擺，今年3月法院判決市府勝訴，目前進入強制執行作業中，預計6、7月間完成強制執行，由已選出的最優申請人點交，接著展開規畫、進駐、招商，早日讓船屋恢復營運，提供黃金海岸更完善的觀光服務。