黃文醫生故居重生升格古蹟 嘉市再添文化新亮點

原為「黃文醫生故居」的津本喫茶部食堂，在屋主支持下由嘉義市府文化局歷經近2年修復重獲新生。故居見證嘉義街區演變與產業發展的老建築，不僅從紀念建築升格為市定古蹟，更即將以全新風貌重新對外開放，為嘉義城市文化注入生命力。

市長黃敏惠表示，這棟建築創建於1931年，位於當時繁華的嘉義銀座，由日籍醫生酒井寅次郎所籌建，最初用途不詳，爾後於1935年作為「津本喫茶部食堂」正式開幕使用，後於1958年由醫師黃文改為診所與住家，是嘉義地區醫療史的重要記憶載體。

黃敏惠表示，醫師黃文於日治時期1908年出生，曾就讀於台灣總督府台北醫學專門學校，並擔任過嘉義中學代理校長、台灣總督府警務局台北更生院主治醫生、台灣總督府嘉義醫院內科醫生，在嘉義醫療史教育史擔任舉足輕重的人物。走過83年歲月滄桑，這棟古蹟不僅承載著一位仁心醫者的故事，也見證了城市發展的脈動。

文化局長謝育哲說，因為建築物位居市中心鬧區，且周邊與鄰房相接，修復施作空間狹小挑戰性大，歷經3次流標後，在2023年2月開工，期間克服了地下水位過高、鄰房安全、設計變更等多項挑戰。修復期間歷11次委員審查、討論，協助處理工程細節，獲得文化部與市政府3次工程查核都甲等的成績，歷時23個月的工期最近開始進行驗收缺失改善作業。修復總經費2753萬元，其中文化部與嘉義市政府合力補助9成，屋主自籌1成經費。

文化局表示，其現代主義的外觀見證了嘉義市街區改正後的城市發展與商業榮景。醫師黃文則是在戰後取得此建築，並從1958年起將其作為診所及住家使用，是嘉義醫療與教育史上重要人物。

現任屋主王伯智醫師購屋多年後原本計畫進行改建，卻意外引發地方文史界的關注。市府文化局啟動暫定古蹟程序，並在地方與專家的共同努力下，於2017年登錄為嘉義市第一處紀念建築，王伯智也主動支持並投入資源，委託學者重新梳理建築價值找出新事證，最終於2020年正式公告為市定古蹟，成為此次古蹟復甦的關鍵推手。

文化局表示，醫師王伯智在規畫設計階段便積極參與，他希望修繕後的「津本喫茶部食堂」，未來將結合健康與餐飲的概念重新啟用。一樓規畫為咖啡廳與食堂，讓民眾在古色古香的空間中享受美食；二樓則預計舉辦健康講座與社區活動，打造結合文化、休閒與知識分享的多元平台。

原為「黃文醫生故居」的津本喫茶部食堂，圖為修復前。圖／嘉義市政府提供 原為「黃文醫生故居」的津本喫茶部食堂，圖為修復前的樓梯間。圖／嘉義市政府提供 原為「黃文醫生故居」的津本喫茶部食堂，在屋主支持下由嘉義市府文化局歷經近2年修復重獲新生，圖為修復前的屋頂。圖／嘉義市政府提供