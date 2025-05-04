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「一番賞」藏籤惹議 台南民代籲：應盡速訂定管理規範

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
全台各地「一番賞」藏籤頻頻惹議，台南市議員蔡筱薇今呼籲，南市府應盡速訂定相關管理規範，保障消費者權益。圖／蔡筱薇服務處提供
全台各地「一番賞」藏籤頻頻惹議，台南市議員蔡筱薇今呼籲，南市府應盡速訂定相關管理規範，保障消費者權益。圖／蔡筱薇服務處提供

一番賞抽獎活動近年來風靡全台，固定籤數與獎項設定，吸引許多年輕消費者參與，但各地卻頻頻爆出消費糾紛，引發消費者質疑公平性，南市議員蔡筱薇今要求市府法制處正視問題，盡速訂定相關管理規範，保障消費者權益；法制處回應，將與經發局共同評估查核與管理機制

蔡筱薇指出，「一番賞」以趣味性及收藏價值吸引玩家，卻出現籤紙被撕開又黏死無法檢視、抽籤盒藏於隱蔽處、混套銷售未揭露獎項內容等情況，以及獎品序號與套組序號不符等抽籤結果遭操控的不當行為。

她強調，目前法規僅能仰賴業者自律，消費者既沒有即時申訴管道，也難查核獎項投入是否完整，易陷入不公平、不透明的交易風險，既是特殊消費模式，就應有相對應的消保規範。

蔡筱薇表示，「一番賞」模式雖具娛樂性質，但涉及金錢交易及消費信任，市府應要求販售業者依《消費者保護法》提供完整且正確資訊，包含商品名稱、獎項序號、剩餘獎項數等內容，確保遊戲公平、資訊透明，並設置即時申訴管道，若未遵循規定，應依法處罰。

對此，法制處回應，目前確實存在消費糾紛案件，台南在近年也曾受理相關調解案，但因業者拒絕消費者解約退款，最終調解不成立；後續針對一番賞相關資訊揭露與可能違法情形，將與市府經發局等相關單位共同研商，制定評估查核與管理機制。

機制 消費者 風險

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