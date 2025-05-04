見證社會變革、低調奉獻 台南百歲人瑞獲慈暉媽媽表揚
家住安南區、今年滿100歲的吳王連照女士，是今年台南市受表揚中最高齡的媽媽；吳王連照與丈夫育有3子2女，夫妻倆早年生活不容易，不僅要面對務農的辛勞，還要應對家庭重擔，如今子孫們各有成就後，吳王連照也低調奉獻回饋社會，今天獲得慈暉媽媽表揚，也讓她相當開心。
吳王連照在20歲時結婚，婚後與先生以務農為生，當年雖生活不易，但她仍和先生含辛茹苦地撫養5名子女；吳王連照常用成語和俗語啟發孩子，像是「出了社會就要艱苦奮鬥，一分耕耘，一分收穫」、「兄弟姊妹要孝悌忠信，孝順父母」、「吃得苦中苦，方為人上人」等，智慧的話語成為子女成長路上的指引。
隨著時代變遷，吳王連照見證從農業社會發展到現代化的巨大變革，但她卻從未退縮，如今，子女不僅都有各自優秀事業，也懂得回饋社會幫助弱勢，展現吳王連照的教育成果；吳王連照今年適逢滿100歲，對於平常養生之道，她說，自己什麼都吃、肉菜均衡，但每天都會維持走路的習慣。
吳王連照除聽力老化外，身體仍相當健康，平時最喜歡吃的食物是甘蔗和花生，且一聽到甘蔗，她的眼睛都亮了起來，直呼「自己現在還能啃甘蔗」，個性相當可愛；家人今天陪同吳王連照接受慈暉媽媽表揚，也都與有榮焉。
南市府社會局今辦理母親節感恩表揚活動，今年母親節表揚獎項有5大類，包含2位慈馨媽媽、10位慈萱媽媽、3位原住民Ina、1位自強媽媽及41位慈暉媽媽，分別由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦，由市長黃偉哲親自表揚共57位母親代表。
黃偉哲強調，感恩媽媽就要大聲說出來，現代母親除照顧家庭外，還要負擔家計及子女教養責任，總是不辭辛勞默默付出且不求回報，適逢母親節，也祝福台南的媽媽母親節快樂，也請大家要適時表達對媽媽的愛和感謝，感謝媽媽們帶來正向、溫暖的能量。
社會局今年準備3枚金戒指，今由市長黃偉哲抽出贈送外，現場更設置「創意棚拍區」，由專業攝影師為受獎媽媽和全家人一起留下美好回憶，記錄美好時刻，也讓大家度過一個難忘又具紀念性的母親節。
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