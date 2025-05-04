嘉義大林表揚27位模範母親 女校長退而不休繼續為老人服務

嘉義縣大林鎮公所今年表揚27名模範母親，在教育界奉獻35年，校長退休後仍積極參與志工服務的陳淑暖將代表大林鎮接受縣府表揚。鎮長許有疆表示，27名母親寫了27個家庭的幸福故事。

27名模範母親分別為，明和里朱招、劉陳芙蓉、東林里郭惠珠、西林里曾沈淑惠、吳陳紅栆、吉林里簡秀碧、平林里謝甚、陳淑暖、張李純儒、明華里賴淑芬、排路里張秀玉、西結里陳蕭金、湖北里簡吳便、大糖里張珪、大美里簡秀瑟、朱阿玉、過溪里李陳錦、中坑里何林錦治、上林里廖語淳、中林里游蔡月琴、三和里黃秀麗、李玉英、溝背里鄭素丹、義和里吳惠君、內林里簡彩霞、三角里簡江招治、許簡碧霞。

陳淑暖投入教育工作35年，作育英才無數，3名兒子在其教養下，分別在公務界及教育界有所成就，自排路國小校長退休後仍不減服務熱忱，投入慈濟志工、弘道獨居老人服務，目前亦為平林社區志工，為鄉里貢獻心力，展現大愛無私精神。

今年最年長的模範母親是三角里最高齡98歲的簡江招治，育有3子2女，兒孫滿堂，年雖近百仍身體健朗，笑口常開，是子女最大的幸福。

鎮公所表揚大會選在希臘風城堡-大埔美工業區的「蓋婭莊園」舉辦表揚活動。許有疆說，一年365天，母親都在廚房為兒女料理三餐，提供豐富營養又美味的飲食，照顧每個孩子的胃口，溫暖全家人的身心靈；藉著表揚大會要讓母親休息一下，由在地廚藝精湛的總鋪師為模範母親辦桌，特選大林在地農特產品為食材，烹調媽媽愛的味道，慰勞經年辛苦的母親一起共享「大林好食光」。