台南第3家新光試營運時間曝 防災嚴正審視

台南第3家新光三越、位於北區西門路四段的新光小北門店，原預計6月就要對外營業，據了解，台中新光三越發生嚴重氣爆事故，台南的新光三越開幕日期將延後，預計8月15日試營運，業者為此也先向南市消防局諮詢防災，預計導入「智慧消防編組」。

新光小北門店位於南山台南廣場，老台南人記憶該址曾是東帝士百貨，帶動小北商圈繁榮，結束營業後拆除，原址建造南山廣場，新光三越要進駐令地方高度期待，尤其日本超市LOPIA傳出進駐，也將是台南的首店，話題不斷。

據指出，新光三越小北門店預計8月邀媒體前往參觀導覽，同月15日試營運，剪綵開幕則訂於9月26日。

不過台中新光三越2月發生氣爆意外，業者對於公安更加謹慎審視，提前向南市消防局諮詢，轄區消防局六大隊認為，新光小北門店5層樓，總樓地板面積約1萬1000坪，屬於廣場型的百貨，營運後將對百貨人員提供防災訓練、消防設備操作，並導入智慧消防編組。

消防局表示，智慧消防編組會建立電子圖資，一旦發生災害，會結合「IoT感測」來指派規畫救援，而從業人員要有防災編制，若有需要，會提供免費的人員編組防災訓練。