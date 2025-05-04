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台南軍事公園受歡迎 將增機車停車格

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市府在東區打造南台灣首座以軍事元素為主題設計的精忠公園特色遊戲場，啟用後大受歡迎，但難停車，不少機車停放在公園步道上遭開罰單。記者吳淑玲／攝影
台南市府在東區打造南台灣首座以軍事元素為主題設計的精忠公園特色遊戲場，啟用後大受歡迎，但難停車，不少機車停放在公園步道上遭開罰單。記者吳淑玲／攝影

台南市府斥資1500萬元，在東區打造南台灣首座以軍事元素為主題設計的精忠公園特色遊戲場，日前啟用成為熱門親子休憩景點，但周邊百貨公司及建案林立，停車空間不足，不少機車違停遭檢舉開罰，怨聲連連，市府允諾本周在周邊增設機車停車位

東區精忠公園前身是陸軍五四工兵群駐地，市府市地重劃後活化為公園用地，融入軍事元素，打造全市首座軍事主題遊戲場。包括迷彩碉堡、坦克造型滑梯、工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞與模擬500障礙闖關區等。

「軍事主題搭配迷彩色系真好搭！」特色公園啟用受小孩喜歡，但因周邊停車空間不足，不少機車停到公園用地遭檢舉，1張罰單1200元引發民怨，家長說，繞好幾圈找不到車位，停到公園旁空地，但擔心被開罰單，畢竟小朋友不能走太遠，希望有就近合法停車地方。

議員沈震東說，接到很多家長陳情，東區精忠軍事公園和南區光賢交通公園是近期最受歡迎特色公園，尤其東區精忠公園鄰近百貨公司，啟用後親子使用率非常高，但周邊百貨公司、夜市或保齡球館都是提供顧客使用才能停車，市府應盡快設法解決停車問題。

工務局表示，與交通局會勘，會在公園東側後甲一街畫設80格機車停車位，本周施工；提醒民眾，依照台南市公園綠地自治管理條例，公園內步道禁止停放車輛，違者處1200元至6000元。

東區 車位

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