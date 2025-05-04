太保民代互罷白熱化 市長百萬找證人

嘉縣太保市長選舉恩怨延燒，代表會反對派及市長派槓上，代表林淑勉、吳宏哲二階段罷免連署通過，24日投票，近日網路流傳批評公所圖文，地方傳言縣長機要秘書龔孟麟主導，市長鄭淑分昨在臉書懸賞百萬元找證人。龔孟麟澄清，6年未用臉書，面對抹黑絕不姑息。

鄭淑分2022年未獲民進黨提名，脫黨選市長，與民進黨提名戴光宗競選，以376票些微差距當選，選後恩怨延燒。林淑勉為首反對派5人以監督公所為由，凍結或刪除預算；吳宏哲為首市長派4人支持公所預算表決都輸。

雙方槓上發動罷免連署，目前二階段罷免連署通過，24日投票。罷免林淑勉領銜人是農會系統市民侯文世，議員黃榮利、太保農會前總幹事黃麗貞按戶請託；罷免吳宏哲領銜人林淑勉丈夫黃國泰，由林淑勉為首反對派幫請託拜票。

鄭淑分說，林淑勉、吳宏哲罷免案24日投票，她身為市長保持行政中立，近期卻出現許多對公所不實指控，傷害公所言論無法接受，懸賞百萬元找幕後主使者，避免市民被不實言論帶風向，影響罷免投票。

鄭淑分表示，縣長翁章梁對太保中立，相信龔孟麟身為縣長機要秘書不會這樣做，應是有心人士要影響罷免案，懸賞揪出幕後人士，維護公所、她及龔孟麟清譽，龔的妻子是代表會副主席官汝濃，她不想惡化公所與縣府的關係，呼籲有心人士停止。

龔孟麟說，6年多未使用臉書，無法回應市長不實抹黑，但對惡意中傷，已委請律師蒐證，面對抹黑絕不姑息；若市長還有道德良知，請立刻公開道歉，否則將依法提告，絕不手軟，讓造謠者付出代價，正義或許會遲到，但絕不缺席。