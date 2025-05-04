台南、高雄、嘉市 模範母親表揚

母親節將至，高雄、台南等縣市昨天表彰模範母親，包括子女罹患罕病，長年堅持照顧的母親；獨撐家中經濟重擔的貧困母親等，母愛無價，成就許多動人篇章，高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲均推崇這些媽媽是社會最堅實的後盾。

高市昨表彰40名美力媽媽，獲選「給力媽媽」的孫雅玲，女兒失明又診斷出腎臟腫瘤，她自我解嘲「我的眼淚不只一公升」，但仍堅持陪伴女兒長大，作女兒的眼睛，如今女兒考取丙級按摩師證照；陳蔡綿丈夫長期洗腎無法工作，她打零工扶養4名孩子，小兒子20年前在工作中突然昏迷，醒後智力剩7歲，儘管現在年事已高，仍告訴自己「只要還有力量，家就永遠不會垮」。

陳其邁說，這些媽媽的生命故事如同太陽花，代表著信念、光輝的愛。他同時宣布，孕婦產檢乘車券5月起改為電子幣，使用更便利，生育津貼設籍時間縮短為10個月，出生胎兒為早產兒也可領取生育津貼。

台南市勞工模範母親表揚，安排小提琴等表演，並布置花藝牆，象徵母親雙手為子女撐起堅固的保護傘。市長黃偉哲表彰20名勞工模範母親，94歲黃葉謹最年長，她3歲喪父，8歲開始幫忙家計，婚後兒孫滿堂，其中長女受她教誨，參與「做工行善團」投身公益，也曾獲勞工模範母親，母女兩代傳為佳話；56歲汪文文獨力扶養兩名幼子，行有餘力常為機構弱勢院生義剪，長子目前在陸軍第六軍團指揮部當連長。

嘉義市長黃敏惠昨天在港坪運動公園表揚模範母親與慈馨媽媽；其中94歲江罔市，長子重度肢障，但她耐心陪伴，帶孩子學會雙膝行走，自理生活。謝玉英兩名兒女均聽障。她陪孩子四處求醫，陪讀陪寫，用愛為孩子開啟另一扇門，以行動詮釋「愛不設限」。