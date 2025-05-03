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方季惟主演反毒反詐電影「曙光詐現」今現身嘉義電影院宣傳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藝人周嘉麗發起，號召軍中情人方季惟（左二）等藝人，演出反毒反詐電影「曙光詐現」，在嘉市嘉年華影城上演，方季惟在影片扮演刑警大隊長，上午穿刑警制服與多位藝人演員，現身戲院宣傳。記者魯永明／翻攝
藝人周嘉麗發起，號召軍中情人方季惟（左二）等藝人，演出反毒反詐電影「曙光詐現」，在嘉市嘉年華影城上演，方季惟在影片扮演刑警大隊長，上午穿刑警制服與多位藝人演員，現身戲院宣傳。記者魯永明／翻攝

藝人周嘉麗發起，號召軍中情人方季惟等藝人，演出反毒反詐電影「曙光詐現」，在嘉義市嘉年華影城上演，方季惟在影片扮演刑警大隊長，上午穿刑警制服與多位藝人演員，現身戲院宣傳，方季惟因周遭好友遭到詐騙，義不容辭挺身而出演出，呼籲大眾反毒反詐。

演員有方季惟、王燦、高山峰、王中平、張世賢、馬國畢、高欣欣、兵家綺，電影「曙光詐現」由嘉義北回培英文教協會理事長、強靂企業董事長林銘賢等人支持拍攝，講述方季惟扮演刑警大隊長調查毒品詐騙案件，面對的挑戰考驗。

周嘉麗說，這部電影除廠商出資，感謝藝人們贊助演出，透過反毒反詐公益電影，呈現吸食毒品影響健康、威害性命，毒品衍生暴力、竊盜、槍枝、幫派組織、洗錢犯罪等治安問題，對家庭社會造成沉重負擔，毒品入侵校園日趨嚴重，吸毒人口年輕化。

周嘉麗表示，這是她拍攝第4部公益電影，過去拍攝主題有反毒、反詐騙、反霸凌、反酒駕、反霸力，以及更生人重返社會，隔代教養愛要及時等，未來會在監獄、部隊、學校、社區、電影院宣傳，呼籲大家重示反詐、反毒、反霸凌。現場邀請中埔警分局曾景裕宣導防詐，藝人們出席電影宣傳，喚起大眾重視反毒反詐騙，提高警覺。

藝人周嘉麗發起，號召軍中情人方季惟（左）等藝人，演出反毒反詐電影「曙光詐現」，在嘉市嘉年華戲院上演，方季惟在影片扮演刑警大隊長，上午穿刑警制服與多位藝人演員，現身戲院宣傳。記者魯永明／翻攝
藝人周嘉麗發起，號召軍中情人方季惟（左）等藝人，演出反毒反詐電影「曙光詐現」，在嘉市嘉年華戲院上演，方季惟在影片扮演刑警大隊長，上午穿刑警制服與多位藝人演員，現身戲院宣傳。記者魯永明／翻攝

反毒 毒品 電影

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