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縣市長網路好感度黃偉哲奪第一 科技打詐「脫口罩」聲量高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「網路溫度計DailyView」今天公布網路聲量前10大縣市首長，台南市長黃偉哲好感度奪冠，大幅領先其他縣市。圖／台南市政府提供
「網路溫度計DailyView」今天公布網路聲量前10大縣市首長，台南市長黃偉哲好感度奪冠，大幅領先其他縣市。圖／台南市政府提供

網路溫度計DailyView」今天公布網路聲量前10大縣市首長，根據輿情數據顯示，台南市長黃偉哲好感度奪冠，大幅領先其他縣市。其中聲量最高點，來自4月15日公布科技打詐做法，率全國之先，在ATM裝設辨識系統，提醒民眾脫下口罩或安全帽，杜絕車手不當使用，引起網友熱烈迴響。

對此，台南市政府表示，金管會於年初已邀集各銀行研議防堵詐騙，由於民眾被騙轉帳，需透過車手將現金提領出來，金管會特別建議，民眾於ATM提領與轉帳必須露出全臉。

黃偉哲指示南市研考會智慧發展中心，將過去疫情期間用於偵測戴口罩的AI辨識系統，用於提示民眾ATM提領時需脫下口罩，否則將發出警告聲響，藉此吸引行員與警員注意，盼能發揮嚇阻效果。

統計自今年3月，台南市政府與民間合作防堵詐騙，金融及超商成功阻詐184件，有功人員264位，攔阻詐騙款項逾6843萬餘元。未來將與銀行端及警方合作，在車手提領熱點，部署AI辨識系統，期能進一步提升打詐效果。

根據網路溫度計調查資料顯示，黃偉哲的好感度以0.98分，居十位縣市首長最高。台南市政府表示，感謝市民對於市長的政策有正面回饋，市府將針對市民關切的治安、交通、就業等議題，全力推動有感施政，提升市民的生活品質。

「網路溫度計DailyView」今天公布網路聲量前10大縣市首長，台南市長黃偉哲好感度奪冠，大幅領先其他縣市。圖／台南市政府提供
「網路溫度計DailyView」今天公布網路聲量前10大縣市首長，台南市長黃偉哲好感度奪冠，大幅領先其他縣市。圖／台南市政府提供

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