空軍海鷗救護隊飛官墜機奇蹟生還 退役後投身捐血志工獲嘉市好人好事

嘉義市長黃敏惠下午在在港坪運動公園，表揚11位好人好事及17位孝行楷模，好人好事代表、65歲中校退役的空軍海鷗救護隊飛官李鈞傳，1986年執行任務發生墜機意外，奇蹟生還，退役後投身社區及捐血志工，累計完成155次捐血，他說，「每袋血液都可能挽救1條生命，持之以恆付出，成就我人生中第2段光榮旅程。」

李鈞傳空軍官校畢業後投身軍旅，1983年起在空軍嘉義基地海鷗救護隊，擔任S7OC救護直升機飛行員，生涯前半生奉獻空軍保家衛國，1986年執行任務發生墜機意外，正駕駛殉職，擔任副駕駛的李鈞傳奇蹟生還。

李鈞傳雖經歷空難驚魂，死裡逃生，他不畏懼、未退縮，堅守職責，持續服役到退伍，展現軍人堅毅無畏精神與忠誠信念。多年前退役定居基地附近的頭港里，將服務社會視為人生下半場使命，積極投身公益，響應捐血救人行動，秉持「涓滴成愛、傳遞希望」信念，65歲前累計完成155次捐血。

李鈞傳還投身社區志工，擔任何庄社區樂齡志工，至今累積超過2000小時服務時數，包括參與防災韌性社區推廣，備餐送餐獨居長者，參與社區發展協會事務。

他說，看到長輩們開心享用熱騰騰的飯菜，內心充滿快樂與滿足。他將行善視為日常，平時總是「存好心、說好話、做好事」，用無私行動溫暖著身邊的每個人。期許參與好人好事代表選拔，傳遞正向力量，鼓勵更多人加入志工，黃敏惠說，李鈞傳獲選好人好事代表，是嘉義市最動人人情縮影，是大家學習典範。