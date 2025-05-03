臺南台麗旗袍專家鄭道瑩 秀出曲線美

照片取自臺南市政府

臺南市長黃偉哲表示，臺南紡織業發達，本土企業如「臺南幫」即藉此奠定根基，而城市空間發展也深受紡織業影響，如民權路、大菜市（西市場）、沙卡里巴（盛場）、文南社區等都有織品相關產業形成的聚落。鄭道瑩即是在早期布莊林立的中正路開設台麗旗袍，一手針線活快又準，成為名媛貴婦指定的旗袍達人。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，日治時期中正路到友愛街一帶的國華街鄰近西市場、淺草商場及盛場，是臺南黃金地段。戰後此區因有許多用竹籬或木板搭設的違章建築，貌似雞舍，而被戲稱「雞牢ke-tiâu」(雞稠、雞朝)。1960年代曾匯集舶來品、服飾、美食、旅社、戲院，窄巷裡還有第四信用合作社運河分社舊址，顯示繁華歷史。近年來隨著商圈轉移、產業興替，該區逐漸沒落。但懷舊風興起後，青年回流進駐，因而新舊相融、別有洞天，台麗旗袍就是隱身其間的老店之一。

鄭道瑩表示，父親是來自福州的唐裝裁縫，他從小耳濡目染對這行也有興趣，但不想承接家業，13歲就到中正路台隆旗袍從頭學起。他笑稱當學徒聽話最要緊，不然總被師傅敲頭，但技藝學成需懂得變化，不能一板一眼。服役後又到大公司女裝部歷練，23歲時才以「台麗旗袍時裝設計專家」自立門戶，一方面紀念師承，另方面也期許自己巧手展現時裝的綺麗美好。從業60年，迄今累積豐富經驗，量身、打版、車工都難不倒他，用立體剪裁，讓客人不分環肥燕瘦、懷孕或駝背，都能穿出旗袍的曲線美，而且舒適自在。曾有顧客試穿後驚嘆自己竟然可以這麼漂亮，完全看不出身形缺憾，這時只要對方道聲「謝謝」他就心滿意足。

聚傳媒