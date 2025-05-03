臺南白河市道172線拓寬正式通車

照片取自臺南市政府

臺南市政府向中央爭取國土署生活圈道路開發計畫經費補助，將白河區市道172線瓶頸路段由2車道拓寬為18米4車道之道路工程，歷時三年完工通車。

臺南市長黃偉哲表示，市道172線原先路幅較窄，在假日或平常上下班尖峰的時候，容易形成瓶頸造成壅塞。拓寬改善後道路變4車道，行車非常舒適，而且平整度也良好，對改善交通的助益很大。不論是地處偏鄉，或是風景名勝所在，提供市民一條便捷順暢的交通道路，市府都責無旁貸。

工務局指出，市道172線是連結白河、東山、關仔嶺的重要聯絡道，關仔嶺溫泉美食節是台南市重要觀光節慶之一，每年9月展開，總是吸引大批遊客前往享受山間美食與泡湯樂趣。交通人潮大部分經由國道3號白河交流道，銜接市道172線為主要交通路線，其道路寬度為18公尺，惟往東行2公里後，道路開始束縮，雙向各只有一個車道，致使常發生交通壅塞情形，對觀光或返鄉車潮造成影響。

工務局表示，本次工程拓寬市道172線交流道至仙大路瓶頸路段，長約1,520公尺、計畫寬度18公尺。歷時近三年施工，完工後可大幅減輕交通打結，遊客、香客前往關子嶺商圈、溫泉區、水火同源、大仙寺及碧雲寺等知名景點將更安全及便利，也帶動區域觀光發展。

聚傳媒