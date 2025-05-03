違停秒噴1200元！台南東區超酷軍事特色公園要畫機車格了

台南市府斥資1500萬元，在東區打造南台灣首座以軍事元素為主題設計的「精忠公園特色遊戲場」，日前啟用後成為熱門親子休憩景點，但周邊百貨公司及建案林立，停車空間不足，不少機車違停遭檢舉開罰，怨聲連連，市府允諾下周將在周邊增設機車停車位，緩解停車問題。

東區精忠公園前身為陸軍五四工兵群駐地，市府在市地重劃後活化為公園用地，並融入軍事元素，打造全市首座軍事主題遊戲場。設施包括迷彩碉堡、坦克造型滑梯、工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞與模擬「500障礙闖關區」等，讓小朋友在遊戲中探索體能與創造力。

「軍事主題搭配迷彩色系真的好搭！」特色公園啟用後，很受小孩喜歡，但因周邊停車空間不足，尤其不少機車停到公園用地遭檢舉取締，一張罰單1200元引發民怨，家長說，帶小朋友來玩，繞了好幾圈找不到車位，還是停到公園旁的空地，但很擔心被開罰單，畢竟小朋友不能走太遠，希望有就近合法停車的地方。

市議員沈震東也說，「接到很多家長陳情」，東區精忠軍事公園和南區光賢交通公園可說是近期最受歡迎的特色公園，尤其東區精忠公園鄰近百貨公司，啟用以來親子使用率非常高，但周邊的百貨公司、夜市或保齡球館都是提供顧客使用才能停車，市府應盡快設法解決停車問題。