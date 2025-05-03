出席嘉義同鄉會 卓榮泰：無人機產業將占世界一席之地

行政院長卓榮泰今天出席新北市嘉義同鄉會理事長、理監事暨顧問就職典禮，談到政府推行的嘉南高屏成為大南方新矽谷政策，將與桃竹苗成為台灣科技產業雙引擎，尤其嘉義無人機產業，將能替台灣在非紅供應鏈中，在世界占上一席之地，向世界發出成功的訊號。

今天新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗就職典禮，成綠營政治人物必訪活動，除卓榮泰，民進黨祕書長林右昌、立委張宏陸，新北市不少民進黨議員也都到場。

卓榮泰致詞時表示，1992年嘉義同鄉會成立以來，為台灣社會繁榮與進步帶來相當大貢獻，目前人數累積突破五萬人，並對社會伸出及時援手，長期關懷地方各個角落。

卓榮泰說，在賴清德總統「均衡台灣」的治國理念下，把嘉南高屏列為大南方新矽谷，將與桃竹苗成為台灣兩大核心、兩大引擎，帶動台灣高科技發展，政府投資半導體、資通訊、資安、大健康產業等等，其中一項非常特殊的就是無人機產業。

卓榮泰說，亞洲新創中心用原有國立體大嘉義校區，發展無人機第一期工程，已吸引許多廠商爭相進駐，接下來還會再用大同技術學院太保校區開闢二館，屆時亞洲無人機AI新創應用及發展中心會更具成型。