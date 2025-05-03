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台南學甲西瓜節熱鬧登場 推銷在地大西瓜表揚模範母親

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南學甲西瓜節熱鬧登場，推銷在地大西瓜表揚模範母親。圖／農業局、區公所提供
台南學甲西瓜節熱鬧登場，推銷在地大西瓜表揚模範母親。圖／農業局、區公所提供

「學甲西瓜產業文化節」今天在台南學甲華宗公園登場，舉辦「西瓜王」評鑑、「西瓜棋」少年棋王爭霸賽等熱鬧活動，並表揚模範母親。還有民眾體驗製作西瓜造型夜燈性、頂洲社區西瓜綿，現場還有限量西瓜試吃，場面熱鬧。

區長張明寶指出，今年西瓜評鑑競賽共17位瓜農參加，依果重、甜度、外觀與肉質進行綜合評分。最終蔡瓊蕙以果重32.51台斤、甜度14.1，憑藉優異外觀與肉質獲「西瓜王」頭銜。第二、三名郭茂生、郭素鴻。現場瓜農攤位展售在地西瓜與多樣農特產品，吸引民眾駐足選購。

學甲盃「西瓜棋」少年棋王爭霸賽五所學校55名小棋士參賽。東陽國小洪楷証奪「少年棋王」頭銜。第二名東陽國小林信佑，第三名東陽國小邱紹恩及學甲國小洪裕恩。

巧婦織布工藝工作室講師陳怡君為學甲西瓜量身設計「西瓜造型夜燈DIY」，頂洲社區前理事長郭林綉枝指導製作在地農特產西瓜綿。

台南西瓜種植面積全台第二約1200公頃，學甲因砂質鹽分土壤及種植技術，西瓜甜度超過14度，是競賽奪冠常客。

農業局長李芳林表示，學甲區三慶、頂洲及紅茄主要生產「華寶」大西瓜，一期作種植面積約25公頃，今年受冷氣團與春雨影響產量略減，西瓜平均重量約20台斤，但品質依舊出色，值得消費者把握購買良機。

李芳林表示，現場設有產銷履歷、安全無毒、有機認證等青農攤位展售，協助瓜農拓展通路，民眾可透過學甲區農會或在地合作社洽詢訂購，支持在地小農、保證西瓜新鮮直送。

今年西瓜節也結合母親節辦理模範母親表揚，頒發獎座與火鶴花祝福各位媽媽「攏乎好」。張明寶頒獎表揚區內各里13位模範母親，秀昌里王月琴、明宜里李陳枚、慈福里李王秀枝、仁得里蘇秀女、新達里李阿仙、中洲里陳秋雪、大灣里張黃淑慧、豐和里鄭素娥、新榮里朱富麗、光華里梁邱阿月、宅港里謝金枝、平和里莊魏秀葉及三慶里李林秀敏。

台南學甲西瓜節熱鬧登場，推銷在地大西瓜表揚模範母親。圖／農業局、區公所提供
台南學甲西瓜節熱鬧登場，推銷在地大西瓜表揚模範母親。圖／農業局、區公所提供
台南學甲西瓜節熱鬧登場，推銷在地大西瓜表揚模範母親。圖／農業局、區公所提供
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台南學甲西瓜節熱鬧登場，推銷在地大西瓜表揚模範母親。圖／農業局、區公所提供
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棋王 模範母親 西瓜

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