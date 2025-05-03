罹癌單親媽擺攤撐家計拉拔子女獲選模範母親 嘉市表揚26位好母親

下周溫馨母親節，嘉義市長黃敏惠上午在港坪運動公園體育館，表揚用一生詮釋堅韌與無私母愛的18位模範母親、8位慈馨媽媽；罹乳癌陳王秀春丈夫離世，擺攤扛家計，拉拔子女成家；黃瀞慧與藥師丈夫嚴昔志經營藥局，承擔新冠肺炎防疫重任，丈夫辭世，持家經營藥局；最年長高齡94歲慈馨媽媽江罔市。

模範母親陳王秀春，為幫助家計，國小3年級輟學擺攤賣水果，婚後與丈夫擺攤撐起6口之家，34歲丈夫重病離世，留下4名年幼女兒，她獨自扛起家計，每日凌晨做生意到深夜，讓孩子安心成長求學，60歲罹患乳癌，不被命運擊倒，以堅強意志面對癌魔，教孩子勤奮向上，回饋助人行善，如今4名女兒事業有成。

94歲慈馨媽媽江罔市出身傳統農村，用一輩子勤勞與智慧扛家中重擔，長子自幼重度肢體障礙，細心耐心陪伴兒子，讓他學會雙膝行走，自理學習，用一生展現知足、感恩、勤勞、堅韌生活智慧。

慈馨媽媽謝玉英婚後養育1女2男，女兒中度聽障，兒子重度聽障。她用愛為孩子開啟另一扇門，陪孩子四處求醫，接受治療，陪讀陪寫，如今2名子女在崇文國小服務，她用一生行動詮釋「愛不設限」。