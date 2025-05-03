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人氣玩偶「拉布布上街」火紅 嘉義文化路夜市吸睛賺打賞金
知名人氣觀光夜市、嘉義市文化路夜市，常見「人扮恐龍」，昨晚有人穿扮今年火紅人氣玩偶「拉布布」走在夜市人潮中，曾獲金鐘獎的資深媒體人、嘉義正聲廣播電台經理許家賓發現說，很驚訝看到「拉布布」也來了，顯示玩偶求新求變，「拉布布」上街吸睛受歡迎，收到不少打賞金。
許家賓說，文化夜市常見「人扮恐龍」，昨晚，很驚訝看到「拉布布」也來了，近2年，全世界小孩流行轉變很快，除了「酷洛米」、「拉布布」、「吉伊卡哇」， 還有記不住名字的公仔娃娃，太多了。
看這比人高大的「拉布布娃娃」，受到逛夜市的小朋友，紛紛握手擁抱，讓裝扮者收到不少打賞金，「拉布布」上街，說明腦筋動得快、求新求變的玩家，才能賺到錢。
許家賓說，拉布布是香港出生，在荷蘭成長的藝術家龍家昇設計角色，龍家昇創作TheMonsters故事系列，創作靈感來自他童年時期喜愛的北歐民間傳說與神話。
「拉布布」有著尖耳朵、惡魔般眼睛、鋸齒狀牙齒和頑皮微笑的小精靈，憑古靈精怪的外貌，擄獲各地粉絲的心，讓它爆紅的是韓國人氣女團Blackpink的成員Lisa，在IG Story曬出她抱著拉布布Labubu 照片，就連包包都掛滿Labubu娃娃吊飾，讓Labubu瞬間爆紅。
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