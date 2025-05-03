台南建城300年 全台11間城隍繞巡府城4大古城祈福

今年適逢台灣府城隍廟創建356周年與「府城建城300年」，全台11間城隍廟今天齊聚台南舉行盛大的巡城遶境儀式，並首度遶行四大城門，台南市長黃偉哲擔任主祭官，於吉時扶轎出廟，象徵眾神齊力庇佑府城平安。

本次遶境路線依循舊台南城輪廓，途經大東門（迎春門）、大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）、大北門（拱辰門）四座古城門，展現守護台南、祈求風調雨順、百姓平安的宗教精神與文化底蘊。

黃偉哲指出，這是府城隍爺首次以遶境方式涵蓋四大城門，不僅宗教意義深遠，更具文化傳承價值。他表示，市府作為文化首都的推手，將持續推動宗教文化保存與創新，讓傳統信仰走入當代生活，發揮文化教育功能。

台灣府城隍廟此次特別委請「聚珍台灣」設計鳥瞰視角的遶境地圖，詳細標示四大城門位置與沿線宮廟、文史景點，讓民眾深入認識台南城牆與古城門的歷史故事，體驗府城三百年的文化肌理。

台南市民政局長姜淋煌表示，市府以「辦喜事」的心情全力協助本次遶境，活動前與廟方密切協調，並落實宗教優質化政策。此次巡城特別在河樂廣場及四大城門設立環保行台，採用環保鞭炮機及彩帶鞭炮，並聘請專業人員維護環境清潔，落實環保理念。同時市府也協助交通管制與秩序維護，讓民眾安心參與。

台灣府城隍廟長年熱心公益，曾捐贈消防設備、賑濟災區，也積極推動信仰與文化結合。每年考季舉辦「步步高陞」祈福巡禮，邀請學子穿上古代書生服、背上竹簍，祈求考運昌隆。系列活動中，4月12日更聯合14間宮廟舉行神將踩街，響應反霸凌議題；而5月3日的「巡城祭」則展現府城宗教文化融合的代表性成果。