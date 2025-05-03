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嘉義溪邊遭非法倒廢棄物 新港居民憂吸入石綿影響健康

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣新港鄉板頭村近期遭非法傾倒廢棄物，村民憂內含一級致癌物石綿，若隨風飄進村莊，會增加罹患肺癌疑慮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉板頭村近期遭非法傾倒廢棄物，村民憂內含一級致癌物石綿，若隨風飄進村莊，會增加罹患肺癌疑慮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新港鄉板頭村防汛道路遭非法傾倒事業廢棄物逾半年，村民憂致癌物石綿吹進村莊，希望政府盡速清除，再向非法傾倒者求償。環保局表示，行為人到齊才能要求清除，可先由地主第五河川分署打包移置；五河分署表示，可協助加蓋避免揚塵，但需由行為人清除。

住在板頭村的知名交趾陶工藝師謝東哲說，約半年前復興鐵橋周圍出現非法傾倒，北港溪北岸至南岸都有，若只是一般土方、混凝土還好，但遭傾倒疑為老舊建築拆除廢棄物，內含一級致癌物石綿，若被風吹進村莊，恐影響村民健康，希望有關單位盡速清除。

板頭村長杜徐灑說，去年11月發文至今半年沒處理，目前抓到2名偷倒行為人，地檢署確定無現地保全證據需要性，村莊老人擔心吸到石綿有肺炎風險，盼環保局、五河分署盡速處理，將廢棄物裝袋載走，讓村民有安全生活環境。

五河分署表示，案件地檢署偵辦中，還有其他行為人未到案，刑事先行原則，環保局還未開罰，可協助將廢棄物加蓋，不讓北風刮進村莊；因目前已找到行為人，若由五河分署清除有圖利疑慮，應由行為人清除，或由環保局代為清除，再向行為人求償。

環保局長張輝川說，初判廢棄物不含石綿瓦，因有清理義務人，環保局不會代為清除，清理順序行為人、地主、土地管理人，案件偵辦中，需等所有行為人都到案後，環保局才能通知清除，另廢棄物在堤防外，下雨恐流入河川，建議五河分署先打包移置。

廢棄物 環保局長

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