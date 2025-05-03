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台南西拉雅族拒當「半套原住民」喊行政院速公告民族認定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南西拉雅多個部落與族群組織在議會舉行記者會，呼籲行政院依大法官判決即刻公告西拉雅民族認定、反對「半套原住民」法案。記者吳淑玲／攝影
台南西拉雅多個部落與族群組織在議會舉行記者會，呼籲行政院依大法官判決即刻公告西拉雅民族認定、反對「半套原住民」法案。記者吳淑玲／攝影

西拉雅族人對政府遲未完成原住民族認定強烈不滿，多個部落族群組織昨在台南市議會舉行記者會，呼籲行政院即刻公告民族認定，反對將平埔族另設分類，排除憲法原住民族地位，被矮化為「半套原住民族」，不排除再上街頭爭取身分。

會議由議員余柷青召集，西拉雅族人與多名議員及立委團隊代表出席。會中強調，根據4月26日Tagasal西拉雅自主民族議會決議，西拉雅族人堅定捍衛原住民族正名，拒絕遭分級為「半套原住民族」，要求政府落實轉型正義與憲政秩序保障。

82歲西拉雅正名運動領袖萬正雄長老高喊「我是平埔原住民」，強調爭取正名超過30年，反對立法院提違憲法案。他指出，大法官早就明確釋憲，平埔族群是台灣原住民族之一，不是原住民才需另設平埔委員會，這種作法是對族群歧視降格，呼籲立法院退回現行版本，依憲法判決條文重新修法，符合公平正義。

族人4大訴求：促請行政院立即公告西拉雅民族認定；反對違憲分類，拒絕削弱原民地位法案；要求立法院依釋憲期限在10月28日前完成立法；呼籲台南6名立委支持民間修法版本，召開公聽會納入族群意見。

族人強烈抗議有立委提出「平埔族群身分法」草案，不稱原住民族，未將平埔族納入原住民族基本法，切割憲法效力，與矮化西拉雅族，構成憲法侵害，西拉雅等平埔族群依法即為「原住民族」不應被另設等級。

族人強調，西拉雅族從未消失，早已完成調查、會議、學術報告等程序，至今未獲公告。

台南市原民會主委白惠蘭表態支持平埔族群追求正名與原住民族地位，呼籲中央重新檢視法案，確保不違背憲法保障與轉型正義原則。

原住民族 平埔族 族人

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