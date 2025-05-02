快訊

遭「經濟學人」指政府失能 卓榮泰： 朝野都有責任

蔡正元戴電子腳環後首開庭 83歲岳父今作證連結文都念不出來

央行最後5分鐘出手！新台幣收盤重回31大關 市場憂下周重見2字頭

葉石濤誕辰百年 「槍聲與紅鞋子」特展台南揭幕

中央社／ 台南2日電

2025台灣文學家葉石濤誕辰100週年，「葉老百歲紀念系列特展-槍聲與紅鞋子」今天在台南市揭幕，且將串聯全國文學館舍參與「寫信給葉老」行動，緬懷他對台灣文學深遠影響。

「葉老百歲紀念系列特展-槍聲與紅鞋子」今天在台南市中西區葉石濤文學紀念館揭幕，這是台南市政府文化局策畫的紀念活動，且和國立台灣文學館及高雄文學館合作。

文化局2024年出版漫畫「槍聲與紅鞋子」，改編自葉石濤經典代表作「台灣男子簡阿淘」；特展則以漫畫內容為基礎，轉化為實體展覽，融合小說文本、漫畫視角及1950年代白色恐怖時期史料與相片，呈現知識青年面臨的困境與時代哀愁。

台灣文學館6月起將和各地文學館舍合作，推出「寫信給葉老」明信片活動，邀請民眾寫下對葉石濤話語與思念。此外，葉石濤短篇小說文學獎也開始徵件，葉石濤文學紀念館每月將推出以葉老文學為主題的走讀及講座。

高雄文學館也規劃6月至11月舉辦系列活動，包括主題講座、故事專欄、書寫工作坊及走讀行程，讓人深入認識葉石濤的高雄文學人生。

葉石濤1925年11月1日出生於台南打銀街，青春歲月多在府城度過；他曾在「台南的古街名」文中寫道：「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」葉石濤一生創作短篇小說逾150篇，多以台南為故事背景，展現對這片土地深厚情感。

在葉石濤超過500萬字作品中，原台南州廳（台灣文學館）、原台南警察署（台南市美術館）、孔廟、大天后宮、蝸牛巷等地標經常出現，充分展現台南作為文學城市的厚實底蘊。

葉石濤在白色恐怖時期曾遭逮捕入獄3年，出獄後遷居高雄左營舊城，重新拾筆創作，完成台灣第1本文學史著作「台灣文學史綱」，高雄也堪稱是葉石濤第2故鄉。

台南 台灣文學 小說

延伸閱讀

朱和之刻畫三叉山事件 獲巫永福文學獎

台南2文學獎徵件 書寫台灣時代記憶

聽見台語的韻味——鄭順聰×黃明峯對談 5/3(六)屏東獨立書店「永勝五號」登場

區桂芝轉發陸文學競賽遭調查 藍委轟陸委會「只會對內打壓」

相關新聞

嘉義市民整合性健康篩檢開跑 新增這3項檢查為健康把關

今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式，新增胃癌篩檢、攝護腺癌篩檢異常者加做游離型攝護腺特...

中籤率僅4%！台南首批社宅搶破頭 4330人登記搶178戶

台南市首批社會住宅「宜居成功」與「宜居仁愛」民眾踴躍登記，兩案合計提供178戶，卻湧入逾4300人申請，中籤率僅約4％，...

台南善化啤酒廠安平水資源回收中心展現創新特色 獲環境部教育認證

台南市政府今天宣布說，善化啤酒廠環境教育園區以啤酒製程結合資源循環為主題，通過環境部環境教育設施場所認證。安平水資源回收...

維護市容好景觀廣告招牌別拆後不理 嘉義市議員要求整頓

嘉義市府為維護市容景觀，避免天災地變導致老舊、空廢招牌危及公安，2022年編預算對重點路段逐步拆除空廢招牌，議員鄭光宏上...

台南172線拓寬通車 紓解關子嶺白河觀光、進香、上下班塞車

台南市白河172線是通往關子嶺要道，因觀光客、進香民眾多，假日上下班時間車流量大，下國3白河交流道往東2公里因道路縮減雙...

影視拍片劇組取景愛上嘉市協拍150家 取景3大熱點曝

嘉義市影視協拍中心2023年成立，短短2年協助超過150家影視取景拍攝，涵蓋電影、電視劇、MV等多元類型，成效顯著，統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。