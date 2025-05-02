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響應國際博物館日 台史博5/17起連2天免費入館

中央社／ 台南2日電

5月18日是國際博物館日，國立台灣歷史博物館今天宣布，17日起連續2天開放免費入館，正是走進博物館感受歷史魅力最佳時機。

台史博今天發布新聞稿指出，隨著「518國際博物館日」到來，台史博5月17日至18日2天開放免費入館，使用文化幣消費還可享有點數加碼優惠，語音導覽及商店也可使用。

目前，台史博以「歷史對話未來」為核心精神，5月至7月推出展演、講座及工作坊等3大類型共12場系列活動，擴大國際博物館日影響力，提供歷史體驗，探索台灣歷史，了解博物館作為文化記憶連結重要角色，也讓參與者找到屬於自己的精彩。

台史博表示，工作坊實作體驗，涵蓋「紙芝居故事創作工作坊」、「你我身邊的可食野草工作坊」、「米麵研究社戶外search第一堂-飲食記憶策展工作坊」，挖掘台灣文化底蘊。

舞蹈、音樂與劇場等展演，體現藝術共融與文化平權多樣性，讓音樂流轉於歷史之中，也帶領民眾穿越時空，感受小人物在歷史洪流的生命故事。

歷史講座以全新視角反思戰爭，思索歷史帶來啟示與價值，規劃「乙未之役130週年系列演講」，包含「1895年劉永福的『抗日』」、「火燒庄戰役」等。

國際博物館日由國際博物館協會於1977年5月18日制定，號召世界各國關注博物館和文化事業，促進世界博物館事業健康發展；在這一天，世界許多國家和地區公立博物館免費入場。

博物館 音樂

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