臺南「德元埤荷蘭村」內河道漫舟開放體驗

照片取自臺南市政府

全臺獨一無二的「德元埤荷蘭村」擁有如同荷蘭羊角村的水道風光及原汁原味的荷蘭風車，今年4月推出可體驗充滿夢幻色彩的「風車漫舟」活動。

臺南市長黃偉哲表示，位於柳營區的德元埤荷蘭村，是一處擁有宛如油畫般美景的埤塘水域，人工開鑿的內河道引入德元埤水庫的水，成為最具特色的蜿蜒水路。園區內無論是荷蘭風車、翠綠草原、水道、開合橋、荷蘭木屐等都充滿異國情調，歡迎大家一起來解鎖南台灣最美麗的風景！

觀旅局林國華局長表示，德元埤荷蘭村除了可以休憩玩樂、拍照賞景、露營烤肉，還可體驗獨木舟這項水域遊憩活動，外埤塘的獨木舟體驗已在113年1月推出，深受民眾喜愛，此次園區經營廠商進一步推出內河道的獨木舟體驗，因內河道水文穩定，更適合初學者或親子族群，悠遊其間彷如融入大師的畫作一般，於園區划完獨木舟可以到餐廳品嚐美味在地的簡餐，用餐完，還可順遊鄰近太康綠色隧道及太康有機專區，採買最健康的有機農產品，十分適合1～2日的遊程安排。

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