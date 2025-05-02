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嘉義市民整合性健康篩檢開跑 新增這3項檢查為健康把關

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供

今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式，新增胃癌篩檢、攝護腺癌篩檢異常者加做游離型攝護腺特定抗原，以及失智症AD8篩檢問卷，擴大服務年齡30至39歲市民，每5年檢查1次。

市府請符合資格的市民，持身分證及健保卡至聖馬、嘉基、嘉榮、部嘉、陽明及慶昇等6家醫院接受服務。副市長林瑞彥、衛生局長廖育瑋、多位議員、里長及6家醫院代表宣布開跑。

林瑞彥指出，依112年國健署國人十大死因統計結果，癌症為十大死因之首、另與慢性疾病有關十大死因也占約六成，呼籲民眾透過健康檢查及早發現疾病、及早治療，減少癌症等重大疾病對壽命的影響。今年加強肝癌、攝護腺癌及胃癌等項目篩檢。

廖育瑋說明，國健署癌症登記資料顯示，112年嘉市胃癌標準化死亡率為十大癌症第8名，顯示對市民健康威脅不容忽視，國民健康署預計明年將胃癌納入第六癌篩檢，嘉市提早今年為45至74歲符合大腸癌篩檢者檢測胃幽門螺旋桿菌，共提供5000個篩檢名額，篩檢陽性，可接受治療或經醫師評估後進一步做免費無痛胃鏡檢查。

攝護腺癌111年發生人數躍升為男性癌症第3位，攝護腺特定抗原(PSA)檢查可作為早期偵測攝護腺癌的工具，但PSA值升高，不代表一定是攝護腺癌，為提高判斷正確性，今年為PSA值≧4ng/ml者加做游離型攝護腺特定抗原 (Free PSA)檢查，提供泌尿科醫師多一項判斷工具。

因應超高齡社會來臨，失智症者快速增加，整篩65歲以上長者將填寫失智症AD8問卷，若AD8問卷總分數≧2分需通報失智共照中心，轉至神經內科或精神科協助確診。

市府請市民利用「網路預約」機制https://imsr.cichb.gov.tw/)，篩檢前48小時線上預約，依約定時間檢查，人潮分流，縮短候檢時間。如為今年新遷入、持居留證市民，還無法利用線上預約，請改撥打電話至服務醫院預約。

今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
今年嘉義市民整合性健康篩檢起跑，上午在天主教聖馬爾定醫院舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
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失智症 攝護腺癌 癌症

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