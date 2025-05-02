快訊

黑貓「劈腿喝水」畫面太狂！主人靠近牠淡定轉頭：你是有什麼問題嗎

大型商場摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

剴剴案欠揍裝死簡訊惡保母稱是開玩笑 審判長怒斥：開什麼玩笑！

中籤率僅4%！台南首批社宅搶破頭 4330人登記搶178戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首批招租社宅位在永康區「宜居成功」。圖／台南市政府提供
台南首批招租社宅位在永康區「宜居成功」。圖／台南市政府提供

台南市首批社會住宅「宜居成功」與「宜居仁愛」民眾踴躍登記，兩案合計提供178戶，卻湧入逾4300人申請，中籤率僅約4％，遠低於雙北與台中的平均10%至20%。市議員在議會質詢時指出，顯示台南社宅需求殷切，呼籲市府加快興建腳步，並重視弱勢戶的實際權益。

「宜居成功」位於永康區永仁高中西側，與平實營區生活圈緊鄰，提供103戶；「宜居仁愛」則在仁德區仁和國小旁，共75戶。房型涵蓋1至3房型，並設有無障礙房型，租金依家庭所得分為4級，最低月租3950元（宜居仁愛1房型A），最高則為2萬2770元（宜居成功3房型），每3年檢討一次。符合資格者預計5月底公開抽籤，最快農曆7月前可入住。

市議員陳怡珍關注即將完工的「宜居小東」案，強調該案地點佳、戶數多，市民期待甚高，惟入住時程從原定年底再次延後。對此，都發局長林榮川回應，「宜居小東」今年7月將完成租金評估，年底開放招租，明年農曆年前可入住。該案位於小東路與北門路口，鄰近台南公園、成功大學與火車站，配備1至3房型共379戶，以及汽車車位341位、機車車位518位。

議員朱正軒指出，目前弱勢戶的認定機制未納入受監護宣告者家庭狀況，導致部分最需要協助者無法列為優先戶，制度仍需檢討完善。另外，有弱勢戶反映，若中籤後與原房東解約，恐面臨被扣兩個月押金，再加上社宅要繳兩個月押金，負擔沉重。對此，都發局表示，已調整政策，弱勢戶承租社宅僅需繳一個月押金，並建議住戶盡早與原房東協商，拿回押金。

目前台南市透過公辦都更、政府興建、民間捐建及中央合作等多元管道推動社宅，截至目前已完工184戶（「宜居仁愛」75戶、「宜居成功」109戶），動工中的戶數達7099戶，整體規劃與在建戶數共計1萬1170戶。市府強調，將持續擴增供給，以回應市民殷切的居住需求。

台南首批招租社宅位在仁德區「宜居仁愛」。圖／台南市政府提供
台南首批招租社宅位在仁德區「宜居仁愛」。圖／台南市政府提供

房東 租金

延伸閱讀

新北中和社宅施工挖破自來水管 14里近1.5萬戶停水到明早6時

北市社宅「隨到隨辦」採掛號郵寄 挨批像衝廟門搶頭香

社宅避免標籤化 劉世芳：弱勢戶比例與標準不宜任意調整

立委提放寬社宅弱勢比例、標準 劉世芳：2023才修不宜再調

相關新聞

中籤率僅4%！台南首批社宅搶破頭 4330人登記搶178戶

台南市首批社會住宅「宜居成功」與「宜居仁愛」民眾踴躍登記，兩案合計提供178戶，卻湧入逾4300人申請，中籤率僅約4％，...

台南善化啤酒廠安平水資源回收中心展現創新特色 獲環境部教育認證

台南市政府今天宣布說，善化啤酒廠環境教育園區以啤酒製程結合資源循環為主題，通過環境部環境教育設施場所認證。安平水資源回收...

維護市容好景觀廣告招牌別拆後不理 嘉義市議員要求整頓

嘉義市府為維護市容景觀，避免天災地變導致老舊、空廢招牌危及公安，2022年編預算對重點路段逐步拆除空廢招牌，議員鄭光宏上...

台南172線拓寬通車 紓解關子嶺白河觀光、進香、上下班塞車

台南市白河172線是通往關子嶺要道，因觀光客、進香民眾多，假日上下班時間車流量大，下國3白河交流道往東2公里因道路縮減雙...

影視拍片劇組取景愛上嘉市協拍150家 取景3大熱點曝

嘉義市影視協拍中心2023年成立，短短2年協助超過150家影視取景拍攝，涵蓋電影、電視劇、MV等多元類型，成效顯著，統計...

嘉義魚塭收成特殊奇景！揭曉漁民「戴安全帽」下水網魚原因

嘉義縣沿海養殖虱目魚、台灣鯛產量多，收成季節，養殖漁民遵循傳統捕撈，駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。