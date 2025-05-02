中籤率僅4%！台南首批社宅搶破頭 4330人登記搶178戶

台南市首批社會住宅「宜居成功」與「宜居仁愛」民眾踴躍登記，兩案合計提供178戶，卻湧入逾4300人申請，中籤率僅約4％，遠低於雙北與台中的平均10%至20%。市議員在議會質詢時指出，顯示台南社宅需求殷切，呼籲市府加快興建腳步，並重視弱勢戶的實際權益。

「宜居成功」位於永康區永仁高中西側，與平實營區生活圈緊鄰，提供103戶；「宜居仁愛」則在仁德區仁和國小旁，共75戶。房型涵蓋1至3房型，並設有無障礙房型，租金依家庭所得分為4級，最低月租3950元（宜居仁愛1房型A），最高則為2萬2770元（宜居成功3房型），每3年檢討一次。符合資格者預計5月底公開抽籤，最快農曆7月前可入住。

市議員陳怡珍關注即將完工的「宜居小東」案，強調該案地點佳、戶數多，市民期待甚高，惟入住時程從原定年底再次延後。對此，都發局長林榮川回應，「宜居小東」今年7月將完成租金評估，年底開放招租，明年農曆年前可入住。該案位於小東路與北門路口，鄰近台南公園、成功大學與火車站，配備1至3房型共379戶，以及汽車車位341位、機車車位518位。

議員朱正軒指出，目前弱勢戶的認定機制未納入受監護宣告者家庭狀況，導致部分最需要協助者無法列為優先戶，制度仍需檢討完善。另外，有弱勢戶反映，若中籤後與原房東解約，恐面臨被扣兩個月押金，再加上社宅要繳兩個月押金，負擔沉重。對此，都發局表示，已調整政策，弱勢戶承租社宅僅需繳一個月押金，並建議住戶盡早與原房東協商，拿回押金。