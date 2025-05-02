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台南善化啤酒廠安平水資源回收中心展現創新特色 獲環境部教育認證

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安平水資源回收中心通過環境部教育認證。圖／台南市環保局提供。
台南安平水資源回收中心通過環境部教育認證。圖／台南市環保局提供。

台南市政府今天宣布說，善化啤酒廠環境教育園區以啤酒製程結合資源循環為主題，通過環境部環境教育設施場所認證。安平水資源回收中心則融合AR、VR科技提升水資源教育體驗通過驗證，都展現創新特色與教育價值，將強化台南環境教育量能。

善化啤酒廠環境教育園區是全國首座啤酒主題觀光工廠，也是南區第一家取得環境教育設施場所認證啤酒廠。園區以「產地、生產、消費」為主軸，將啤酒製程中產生的廢水、廢熱、二氧化碳與酒瓶等轉化為環境教育素材，互動體驗呈現資源再利用與永續發展的概念，讓環保教育更貼近日常生活。

市府則配合中央政策推動水資源循環再利用，建置安平再生水廠、環境教育中心、輸水管線及高階處理設施。安平水資源回收中心以「安平水利發展」、「污水處理機制」、「全球環境衝擊」及「再生水的價值」為四大教育主軸，並導入AR與VR互動科技，讓民眾從體驗中認識水資源再生的流程與意義，強化對環境保護的重視與實踐。

市長黃偉哲表示，台南已有25處環境教育設施場所，新增的善化啤酒廠與安平水資源回收中心不僅提升場域多樣性，也有助於推廣水資源利用與文化保存的環保理念，持續引領台南朝向循環永續城市邁進。

環保局長許仁澤指出，台南環境教育設施涵蓋自然教育、國家公園、濕地保護、文化資產及水資源等多元主題，各場域各具特色，歡迎市民參觀，共同深化環境意識。也期盼更多單位投入，共同提升環教品質與量能，讓永續不只是理念，更能落實於生活行動。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台南善化啤酒廠環境教育園區通過環境部認證。圖／台南市環保局提供。
台南善化啤酒廠環境教育園區通過環境部認證。圖／台南市環保局提供。

台南 水資源 永續

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