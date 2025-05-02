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維護市容好景觀廣告招牌別拆後不理 嘉義市議員要求整頓

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市府工務處長蘇文崎。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市府工務處長蘇文崎。記者魯永明／翻攝

嘉義市府為維護市容景觀，避免天災地變導致老舊、空廢招牌危及公安，2022年編預算對重點路段逐步拆除空廢招牌，議員鄭光宏上午質詢工務處對空廢招牌，別拆後不理，應對整頓後路段加強管理，事先公告整頓路段，提醒店家配合；工務處長蘇文崎說，有整頓的店家都造冊列管。

鄭光宏說，鑒於市區街道招牌林立五花八門、雜亂市容景觀常遭詬病，加上颱風、地震、豪雨侵襲，空廢招牌變成街道不定時公安炸彈，為此市府從2022年起，每年固定編列300萬預算，針對民族路部分路段、興業東路、中山路、林森西路等，逐步拆除老舊及空廢招牌。

由於效果顯著，去年擴充至600萬元加強整頓民族路，今年同樣編列600萬整頓民族路（嘉雄陸橋至新榮路段），這幾年整頓老舊及空廢招牌成效好，讓市容景觀變漂亮，人車在道路行走更安全，雖溝通較繁瑣，但多數店家都願配合。

鄭光宏提醒，以往招牌雜亂無章多為缺乏有效管理，但整頓後路段，市府應加強管理力道，未來新設招牌應按照「嘉市招牌廣告設置規格規範」審查，否則對舊有願意配合改善店家不公平，不出幾年，整頓完成路段又會變成雜亂不堪的景象，致生浪費公帑。

過去曾有店家新設招牌後，馬上遇到整頓招牌專案要求改善，抱怨要多花錢，因此鄭光宏建議，招牌整頓拆除預算既常態化編列，不妨訂定期程目標，預先公告3年、5年內要執行改善路段，讓店家提前配合，讓改善更接地氣。

工務處長蘇文崎說，工務處承辦人員都盡很大的努力，說服溝通店家配合，去年編列600萬，有整頓的店家都有造冊列管，如果有產生變化、都會要求改善，共同維護市容景觀。

嘉義市議員鄭光宏質詢市府工務處長蘇文崎。記者魯永明／攝影
嘉義市議員鄭光宏質詢市府工務處長蘇文崎。記者魯永明／攝影

公安 溝通

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