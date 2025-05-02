台南172線拓寬通車 紓解關子嶺白河觀光、進香、上下班塞車

台南市白河172線是通往關子嶺要道，因觀光客、進香民眾多，假日上下班時間車流量大，下國3白河交流道往東2公里因道路縮減雙向各只一個車道，經常壅塞。市府向中央爭取補助拓寬為18米4車道，總經費將近3億元，施工近3年今天完工通車。

市長黃偉哲與內政部長劉世芳共同主持通車典禮，黃偉哲表示，拓寬除有效紓解交通、整合串聯關子嶺溫泉鄰近觀光景點，更改善舊有硬體設施，打造完善道路環境，吸引遊客來訪。

他說，很開心迎接172線完工啟用，這路段原較窄，假日或平常上下班尖峰時候，容易形成瓶頸壅塞。拓寬改善變4車道，行車非常舒適，平整度也良好，對改善交通助益很大。

他說，不論地處偏鄉，或是風景名勝所在，提供市民便捷順暢交通，市府都責無旁貸。他也感謝內政部補助市府近2億元，以及市議會通過墊付款，讓拓寬工程能順利完工。

劉世芳致詞表示，台南市在賴清德總統擔任市長時開始許多重大建設，包括道路拓寬、生活圈的道路闢建等，台南自籌經費比較不足，但市長黃偉哲非常認真，常常到行政院會向卓院長爭取補助，也會向賴總統反映、爭取支持。在持續爭取下，經費就慢慢到位，至今年3月底為止，國土署總計補助台南生活圈的道路闢建經費約有124億元。另補助人行道闢建、行人安全改善、道路品質改善工程等經費總計也約有156億元。

劉世芳說，賴總統有指示，台南是文化古都，今年初還經歷0121震災，因此必須給多一點協助，讓地方基礎建設、防汛防災準備，以及震災後的振興速度加快。中央會持續與市府合作，持續建設台南、讓市民的生活更安全、便利。

工務局指出，市道172線是連結白河、東山、關仔嶺的重要聯絡道，關仔嶺溫泉美食節是台南重要觀光節慶，每年9月吸引大批遊客前往，人潮大部分經由國道3號白河交流道，銜接市道172線，道路寬18公尺，不過往東行2公里後開始束縮，雙向各只有一個車道，常交通壅塞，對觀光或返鄉通行造成影響。