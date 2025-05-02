聽新聞
0:00 / 0:00
影視拍片劇組取景愛上嘉市協拍150家 取景3大熱點曝
嘉義市影視協拍中心2023年成立，短短2年協助超過150家影視取景拍攝，涵蓋電影、電視劇、MV等多元類型，成效顯著，統計最受劇組歡迎的取景地前3名，依序為國定古蹟嘉義舊監獄、中央噴水圓環及東市場，讓嘉市成為影視取景新熱點，為城市行銷與在地文化傳播注入強大動能。
市長黃敏惠說，影像是城市最具力量語言，市府透過影視協拍中心的設立，推動影視資源整備、文化推廣與人才培育，努力讓世界看見嘉義市的光與影，並支持本地青年追求影視夢想。「嘉市是座溫暖小城市，擁有深厚的歷史與文化，並且擁抱每個創作機會。」
觀新處長張婉芬分享，影視作品發展加強嘉市文化形象，推動本土故事的傳播。近年受關注國片「車頂上的玄天上帝」由嘉義人黃文英執導，片中大量場景在嘉市拍攝。改編嘉義作家陳俊文小說的電視劇「華麗計程車行」，在嘉義取景入圍金鐘獎，獲高評價。
今年播出的國際醫療犯罪影集「The Outlaw Doctor化外之醫」話題性也高，劇中露出嘉義公園及蘭潭等地，引發劇迷討論。即將在6 月7日首播的電視劇「我們與惡的距離II」，也選擇嘉義火車站、文化公園、東市場等地點拍攝，預示嘉市將成為更多影視作品的首選地。
最受劇組歡迎取景地前3名：嘉義舊監、中央噴水圓環及東市場，這些地點兼具歷史風貌與視覺張力，成為眾多影迷、劇迷打卡的熱點。影視協拍中心積極參與國內外影視合作，持續在文化內容策進院主辦的TCCF創意內容大會推廣嘉市，吸引更多影視團隊前來取景拍攝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言