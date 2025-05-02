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嘉義魚塭收成特殊奇景！揭曉漁民「戴安全帽」下水網魚原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣養殖漁民(左)避免被躍起水面的台灣鯛群撞擊，戴安全帽下水網魚。圖／張建成提供
嘉義縣養殖漁民(左)避免被躍起水面的台灣鯛群撞擊，戴安全帽下水網魚。圖／張建成提供

嘉義縣沿海養殖虱目魚、台灣鯛產量多，收成季節，養殖漁民遵循傳統捕撈，駕膠筏在魚塭快速繞駛，魚群受驚嚇瘋狂地跳躍，衝出水面，漁民再下水捕撈，「弄魚」場面壯觀，漁民避免被躍起水面魚群撞擊，戴安全帽加上鐵紗網，自製防「虱（鯛）林彈雨」鋼盔。

縣府漁業科長張建成臉書貼漁民戴安全帽下水網魚照片說，「我在虱目魚池收成見過，因為虱目魚圍網時真像是火箭會亂竄。」不過這次是在台灣鯛池。原來事情是這麼發生的，如何將池內的魚隻收成，得靠專業的網工，這班網工有6人，各司其職，在彼此默契及合力下，有效率地收成魚隻。

張建成說，他們下網前，會先將池內水車、竿子等物移開，接著便二二分工，有人在岸邊拉住網頭，有人下水牽網，推著管筏將大網慢慢順著堤岸施放，另有人以竹竿架網布設斗網。

網工沿堤岸繞一圈將魚網施放完成後，就在齊力拉網及收網，隨著魚網聚魚範圍逐漸縮小，魚隻漸密也變得更沈重，網工得花更多力氣收網。

張建成說，大多網工是男生組成，另外大多見到的網工班都有一定年紀，但也遇過整班幾乎是年輕人，而這班有一半是姊妹淘，一問才知道有人自己也是養魚的，其他漁友收成時擔任網工彼此幫忙。

他說，戴安全帽的男主角，負責壓及拉網底，避免岸際收網時，網底揚起就會有許多漏網之魚。他在前一網作業時，被突如其來飛躍的台灣鯛群撞到頭，霎時間頭昏眼花，所以趕緊戴上安全帽再下水作業。

安全帽 漁民 虱目魚

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