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台鐵新票價下月上路「嘉義台北」票價曝！議員要求嘉嘉南TPASS漲價前實施

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台鐵新票價下月上路，圖為台鐵嘉義車站。記者魯永明／攝影
台鐵新票價下月上路，圖為台鐵嘉義車站。記者魯永明／攝影

凍漲30年的台鐵票價6月23日調漲，票價平均調漲26.8％，台鐵官網公布新版票價表格，以新自強號為例，嘉義至台北從598元漲到750元，漲152元，調漲相當於80元台鐵便當2個；嘉義市議員王浩希望嘉嘉南縣市共同經營的大眾運輸TPASS，盡快定案上路，避免受台鐵票漲價影響。

台鐵董事會2月5日通過票價調漲案，平均調漲幅度26.8%。交通部費率委員會於2月21日審議通過。台鐵於本月初宣布6月23日新票價上路，26日起民眾訂購6月23日之後的車票都適用新票價。

台鐵嘉義車站說，以乘客最常搭乘的列車新票價，嘉義到台北售票價新票價，自強號由598元漲到750元，增加152元；莒光號由461元增到578元，增加117元；區間票價由385元增到483元。

議員王浩說，從6月23日開始，全票自強號大幅調漲，嘉義到新營：78元（漲50%），嘉義到台南：203元（漲46%），雲林縣399方案已經實施快1年：可搭乘台鐵12站（含南彰化5站、雲林站、嘉義縣2站），更不用說「北北基桃、中彰投苗、南高屏這三大生活圈」早在快2年前就已有跨3縣市台鐵通勤月票方案，他連續3次定期會質詢，嘉義通勤族不是二等公民，已經等了太久了，台鐵嘉南漲50%，請交通處TPASS立即提出方案，趕在漲價前實施。

市府交通處長許啓明說，嘉嘉南TPASS經3縣市府協調3次，方案初定為「嘉嘉南」799元月票，停靠台鐵車站嘉義6站，台南市12站，合計18站，目前做最後協商確認。

交通部表示，會持續推廣行政院通勤月票政策，用台鐵短程通勤、通學旅客，若有TPASS將不受票價調漲影響；中長程票價遞遠遞減，越長途票價漲幅越少。詳情請見台鐵官網。

台鐵 嘉義 票價

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