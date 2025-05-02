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登革熱病媒埃及斑蚊北漂到北港 香燈腳注意防蚊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
去年傳出登革熱病媒蚊北漂至雲林北港地區，白沙屯媽祖明天抵達北港朝天宮，將湧入大批香客，北港鎮公所連日加強噴藥清消。記者蔡維斌／翻攝
去年傳出登革熱病媒蚊北漂至雲林北港地區，白沙屯媽祖明天抵達北港朝天宮，將湧入大批香客，北港鎮公所連日加強噴藥清消。記者蔡維斌／翻攝

苗栗白沙屯媽祖明天抵達雲林北港朝天宮，預估湧入逾四十萬人潮，去年傳出登革熱病媒的埃及斑蚊北漂到北港，雲林縣衛生局加強清消滅蚊，上月調查已無病媒蚊，因進香人潮多，防疫仍不可大意，衛生局提醒香客可帶防蚊液，盡量穿淡色長袖衣褲避免蚊蟲叮咬。

去年十月，國衛院調查發現，埃及斑蚊已北漂到雲林最南端的北港一帶。雲林縣衛生局長曾春美說，去年大規模孳清並嚴密監控，今年二、三月只出現零星斑蚊幼蟲，四月已無發現，去年迄今雲林並無本土病例，請大家安心。

衛生局提醒香燈腳做好防曬、多喝水，更要注意防蚊，尤其早上九至十時、下午四至五時為斑蚊叮咬的高峰期，提醒香客盡量穿淡色長袖衣褲。

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