聽新聞
0:00 / 0:00
登革熱病媒埃及斑蚊北漂到北港 香燈腳注意防蚊
苗栗白沙屯媽祖明天抵達雲林北港朝天宮，預估湧入逾四十萬人潮，去年傳出登革熱病媒的埃及斑蚊北漂到北港，雲林縣衛生局加強清消滅蚊，上月調查已無病媒蚊，因進香人潮多，防疫仍不可大意，衛生局提醒香客可帶防蚊液，盡量穿淡色長袖衣褲避免蚊蟲叮咬。
去年十月，國衛院調查發現，埃及斑蚊已北漂到雲林最南端的北港一帶。雲林縣衛生局長曾春美說，去年大規模孳清並嚴密監控，今年二、三月只出現零星斑蚊幼蟲，四月已無發現，去年迄今雲林並無本土病例，請大家安心。
衛生局提醒香燈腳做好防曬、多喝水，更要注意防蚊，尤其早上九至十時、下午四至五時為斑蚊叮咬的高峰期，提醒香客盡量穿淡色長袖衣褲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言