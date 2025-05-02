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台南廢樹枝將變公園軟鋪面 防揚塵兼美觀

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市水交社文化園區上月舉辦馬戲團活動，鋪上大量碎木料，防揚塵且可增加土壤有機質。圖／南市環保局提供
台南市水交社文化園區上月舉辦馬戲團活動，鋪上大量碎木料，防揚塵且可增加土壤有機質。圖／南市環保局提供

台南市每年有1萬多公噸廢樹枝環保局成立木料銀行把樹枝破碎成木料再利用，3年多來使用逾900公噸，上月水交社的馬戲團活動就鋪上碎木料、即將登場的漁光島生活節也要使用，但用量仍待提升；環保局表示，將選定2處公園鋪碎木料，防揚塵又能增土壤有機質。

南市每年廢樹枝超過1萬公噸，過去有的進焚化爐、有的暫置掩埋場，好的木料則進入藏金閣化身為家具和創作小物，隨著垃圾處理量飽和，多數樹枝只能放置掩埋場，占據可用空間。

南市環保局2022年成立木料銀行，將廢樹枝破碎成木料，可用於園藝、鋪土壤防揚塵，除增加土壤有機質、，也兼具美觀、抑制雜草等作用，幾年來民眾、機關行號、學校領用超過917公噸，但仍有很大再利用空間。

環保局指出，做成碎木料的樹枝都先在陽光下曬乾，很適合鋪在裸露地面和停車場，防下雨泥濘，也能減少激起的揚塵，進一步和工務局合作，將選定2處公園試辦，讓景觀更美，走在碎木料上的感覺會是軟軟的較舒服，希望未來更多社區使用，讓資源有效利用。

目前環保局開放6處領料地點為新營、北門、南化、麻豆、仁德清潔隊、藏金閣一館，供民眾免費領用。

樹枝 環保局

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