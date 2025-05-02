機車頻闖嘉油鐵馬道 單月破百件 嘉市府年底前增12處科技執法

橫跨嘉義縣市的嘉油鐵馬道是休閒運動熱點，市府公告禁止汽機車進入，但機車闖入嚴重，無視科技執法及大聲公系統警告，3月就有破百件闖入情形，有議員昨質詢要求加強取締、重罰、增設阻絕鐵桿；市府表示，年底前增設12處科技執法。

市府觀光新聞處長張婉芬說，後續將擴大科技執法範圍從南京路至重慶一街，以及世賢路四段至新民路46巷，加裝12支車牌辨識鏡頭，強化智慧管理，持續營造安全、友善的慢行環境。

市議員黃思婷在議會定期會質詢說，嘉油鐵馬道沿途綠葉成蔭，休閒運動民眾、鐵馬族群多，卻常有機車闖入行駛路中央，嚇得不少人急忙閃躲，市府目前在紅瓦厝段增設科技執法，搭配大聲公系統處罰，3月告發150件，4月減半近80件，但只要發生碰撞車禍意外，恐怕就是嚴重傷亡。

黃思婷指出，鐵馬道行經嘉市區與水上鄉，全長3500公尺，設自行車道與人行步道，市府設置禁止汽機車進入告示牌及圖示，也建議增設「ㄇ字形」移動式阻絕鐵桿。

議員王浩也要求市府加強取締闖入的汽機車，保障行人、單車及輪椅族安全。

張婉芬答詢說，2012年5月8日公告禁止汽機車進入，違者依法可處900元至1800元罰鍰，去年3月起導入AI車牌辨識及語音警示系統，率先在南京路站至新民路416巷間試辦，系統上路後，3月每日違規件數由9.3件降至5.27件，減少幅度43.3%；4月降至2.67件，再減少50%。警方表示，會配合觀新處加強取締。